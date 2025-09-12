Ngày 12/9: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay (12/9) tiếp tục duy trì ổn định, phổ biến quanh 388 - 422 đồng/TSC. Trên thị trường quốc tế, giá cao su biến động trái chiều trong bối cảnh nhu cầu từ ngành ô tô Trung Quốc chững lại và đồng Yên Nhật tăng giá.

Giá cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,79% (120 Nhân dân tệ) về mức 15.050 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tăng 0,4% (0,27 Baht) lên mức 68,69 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,4% (1,3 Yên) về mức 321,5 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 tăng 0.30 cent/kg, hiện ở mức 174.40 cent/kg.

Giá cao su trên các sàn châu tăng - giảm trái chiều, khi nhu cầu từ ngành ô tô Trung Quốc suy yếu và đồng Yên Nhật tăng giá, theo Reuters.

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene giao tháng 10 giảm 2,79%, xuống 11.690 Nhân dân tệ/tấn.

Ngành ô tô Trung Quốc, lĩnh vực tiêu thụ cao su lớn nhất tiếp tục khó khăn. Doanh số tháng 8 chỉ tăng 4,9% so với cùng kỳ, trong khi các hãng lớn như BYD liên tục cắt giảm sản lượng. Cuộc chiến giảm giá xe ngày càng khốc liệt khiến lợi nhuận suy giảm, kéo theo áp lực giảm lên nhu cầu lốp và nguyên liệu cao su.

Trên thị trường tiền tệ, đồng Yên tăng 0,3% lên 147,12 JPY/USD, khiến tài sản định giá bằng yên kém hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài, gián tiếp gây sức ép lên giá cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.