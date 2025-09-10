Tháng 8, tiêu dùng điện tăng đột biến, người dân phải chi trả cho hóa đơn tiền điện cao

(TBTCO) - Dó nắng nóng bất thường nên tiêu thụ điện năng trong tháng 8/2025 tăng kỷ lục, đạt 1 tỷ 084 triệu kWh, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay, dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân nói chung tăng đột biến.

Tiêu thụ điện tháng 8 tăng kỷ lục, 3,2 triệu hộ vượt 30% so với tháng 7

Trong kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8, nhiều người dân than phiền về việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến so với thường lệ. Lý giải vấn đề, tại cuộc tọa đàm "Phát triển bền vững ngành điện - Những vấn đề đặt ra" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 10/9, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam cho biết, khi nhận được phản ánh, EVN đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các hóa đơn và thấy những ngày đầu tháng 8 năm nay nắng nóng bất thường nên sản lượng của hệ thống tăng kỷ lục, đạt 1 tỷ 084 triệu kWh, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

“Qua rà soát, có hơn 3,2 triệu hộ khách hàng sinh hoạt có sản lượng điện tăng cao hơn 30% so với tháng 7” - ông Nam nói.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: TL

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu góp ý, EVN có thể gửi cảnh báo sớm cho người dân nếu phát hiện chỉ số tiêu thụ điện tăng vọt trong một số ngày.

Theo ông Nguyễn Xuân Nam, qua xác minh cũng cho thấy trong số phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao có một số thông tin giả, một số thông tin đưa lên câu view và bán hàng online. Ngoài ra, có một số thông tin “không thể xác minh được địa chỉ”.

Lý giải thêm về vấn đề giá tiền điện, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Trịnh Quốc Vũ (Bộ Công thương) cho hay, giá bán lẻ điện chúng ta áp dụng đồng đều cho các khách hàng trên toàn quốc, có nghĩa là các đơn vị mua buôn - bán lẻ điện cũng phải tuân thủ bán điện theo giá Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, họ được hưởng giá bán buôn điện thấp hơn giá bán lẻ điện để bảo đảm thu hồi đủ chi phí đầu tư lưới điện trong các khu công nghiệp, khu dân cư, bảo đảm sản xuất kinh doanh của mình. Hiện chúng ta cũng có một chút ưu đãi cho đơn vị mua buôn - bán lẻ để hình thành nhiều đơn vị bán lẻ điện ngoài EVN. Tuy nhiên, phản ánh về hóa đơn tăng đột biến và vấn đề đo đếm công tơ thì không phải chỉ từ khách hàng sử dụng điện của EVN mà còn có cả khách hàng sử dụng điện của các đơn vị mua buôn - bán lẻ điện này.

EVN sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng theo dõi sản lượng tiêu thụ điện, đồng thời công bố đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp phản ánh về điện của người dân.

Mở rộng lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Ông Trịnh Quốc Vũ chia sẻ thêm, hiện nay, EVN không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất trên toàn quốc. Cùng với EVN, còn có 742 doanh nghiệp mua buôn và bán lẻ điện với thị phần chiếm khoảng 8,59%. Như vậy, thị phần theo sản lượng điện thương phẩm mà EVN bán cho các khách hàng sử dụng điện chiếm khoảng 91,4%.

Sắp tới, với việc mở rộng lộ trình thị trường điện sang cấp độ thị trường điện bán lẻ cạnh tranh thì tiếp tục sẽ có nhiều đơn vị mua buôn và bán lẻ điện để cạnh tranh với nhau. Do đó, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn nhà cung cấp bán lẻ điện.

EVN không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất trên toàn quốc. Ảnh minh họa

Việt Nam đã có cơ chế mua bán điện trực tiếp từ tháng 7/2024 theo quy định của Nghị định 80/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, khách hàng sử dụng điện lớn là có thể lựa chọn mua điện trực tiếp từ các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo theo 2 hình thức. Một là, mua điện qua lưới điện kết nối riêng do đơn vị phát điện năng lượng tái tạo xây và cung cấp điện trực tiếp cho khách hàng. Hai là, mua bán điện trực tiếp nhưng qua lưới điện quốc gia thông qua thị trường điện giao ngay.

"Đây là cơ chế đột phá giúp tiến gần hơn đến thị trường bán lẻ điện cạnh tranh và cũng giúp khách hàng sử dụng điện, nhất là khách hàng sử dụng điện lớn, có nhiều lựa chọn hơn ngoài việc mua điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam như trước đây và cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giúp phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và giúp đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050 như cam kết của Chính phủ đối với cộng đồng quốc tế" - ông Vũ chia sẻ.