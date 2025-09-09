Hấp dẫn đầu tư khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu khi hợp nhất TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi hợp nhất TP. Hồ Chí Minh từ 1/7/2025, trở thành một phần quan trọng của TP. Hồ Chí Minh, điểm đến đầu tư năng động và hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón sóng đầu tư chất lượng cao Điểm đến đầu tư năng động Sức hút của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu được thể hiện rõ nét qua những con số ấn tượng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phần lớn tập trung tại các khu công nghiệp trọng điểm như Phú Mỹ, Châu Đức và Long Sơn. Khu công nghiệp Phú Mỹ. Ảnh: TL Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu khi hợp nhất TP. Hồ Chí Minh từ 1/7/2025, đang nổi lên như một trong những điểm đến đầu tư năng động, được định hình bởi một làn sóng quy hoạch đồng bộ và các siêu dự án hạ tầng. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 7 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh, sau sáp nhập đã vươn lên dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,02 tỷ USD, chiếm 16,69% tổng vốn đầu tư của cả nước. Trong đó, vùng Bà Rịa – Vũng Tàu đóng góp một phần quan trọng với 26 dự án mới được phê duyệt. Sự hiện diện và không ngừng mở rộng hoạt động của các tập đoàn công nghiệp toàn cầu như Hyosung (Hàn Quốc), BOE (Trung Quốc), SCG (Thái Lan) và Trelleborg (Thụy Điển) là minh chứng rõ ràng nhất cho một môi trường đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng. Một yếu tố khác hứa hẹn sẽ gia tăng sức hút của địa phương là đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Cái Mép - Thị Vải, một dự án chiến lược nằm gần cụm cảng biển nước sâu lớn nhất cả nước, được định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ của toàn khu vực. Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông kết nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Loạt dự án hạ tầng lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, tuyến đường ven biển và tuyến đường sắt nhẹ kết nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu do Sun Group thực hiện được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và kích thích tăng trưởng cho toàn vùng. Đồng thời, nền tảng cho làn sóng đầu tư này chính là sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông và năng lượng. Một trong những sự kiện mang tính biểu tượng nhất là việc Côn Đảo sẽ chính thức hòa vào lưới điện quốc gia vào ngày 2/9/2025.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc có điện lưới quốc gia tại Côn Đảo là một cú hích lớn cho toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội. Không chỉ giải quyết bài toán năng lượng mà còn là một bước ngoặt lịch sử, mở ra cánh cửa phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một trong những đặc khu tiềm năng nhất của Việt Nam. Đặc khu đã bắt đầu đón nhận làn sóng đầu tư mới với nhiều dự án quy mô lớn như sân golf, trung tâm thương mại và các tổ hợp dịch vụ - du lịch ven biển.

Sôi động thị trường bất động sản du lịch

Từ 1/7/2025, khi hợp nhất với TP. Hồ Chí Minh đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ từ quy hoạch và hạ tầng, thị trường bất động sản du lịch khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang có những phản ứng hết sức tích cực.

Khu du lịch Long Hải thu hút khách du lịch. Ảnh: TL

Các đô thị ven biển như Vũng Tàu, Long Hải, Phú Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ về du lịch và phát triển đô thị thông minh. Sự xuất hiện của nhiều nhà phát triển uy tín như Sun Group, với kế hoạch phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng và đô thị tầm cỡ quốc tế, đã kéo theo nhu cầu cao đối với quỹ đất ở, thương mại và nghỉ dưỡng.

Dòng vốn mới đang đổ mạnh vào các trung tâm tăng trưởng cốt lõi như Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Mỹ, Long Điền và Long Hải.

Thêm vào đó, để phát huy tối đa tiềm năng du lịch của khu vực Hồ Tràm, đặc biệt là khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất bổ sung vào quy hoạch xây dựng mới tuyến cao tốc nối thẳng đô thị Hồ Tràm với sân bay.

Dự án này được đánh giá là vô cùng cần thiết để tạo ra một kết nối nhanh nhất, ngắn nhất, mở ra không gian phát triển đô thị mới theo định hướng phát triển giao thông (TOD). Việc hình thành tuyến cao tốc này sẽ góp phần phát huy tối đa lợi thế về tiềm năng kinh tế du lịch biển của khu vực Hồ Tràm và toàn bộ khu du lịch quốc gia Long Hải - Bình Châu, đồng thời thúc đẩy phát triển nhanh trục kinh tế động lực du lịch ven biển phía Đông Nam.