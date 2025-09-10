Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Thế giới phục hồi, trong nước giảm

Sáng ngày 10/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.221 VND/USD, giảm 15 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 97,74.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.025 VND/USD - 26.447 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.177 - 26.497 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.177 đồng 26.497 đồng Vietinbank 26.025 đồng 26.497 đồng BIDV 26.207 đồng 26.497 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.215 đồng - 31.185 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.252 đồng 31.847 đồng Vietinbank 30.121 đồng 31.831 đồng BIDV 30.641 đồng 31.813 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ổn định, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.95 đồng 183.93 đồng Vietinbank 175.55 đồng 185.25 đồng BIDV 176.43 đồng 183.69 đồng

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,74, tăng 0,30%.

Đồng USD đã tăng so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, ngoại trừ đồng Yên Nhật, sau khi phục hồi từ mức giảm trong phiên trước.

Đồng Euro giảm 0,5% so với đồng USD, xuống còn 1,1707 USD. So với Franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,6% lên 0,7976 Franc, sau khi có lúc rơi xuống đáy 6 tuần.

Mặc dù đồng USD phục hồi, chuyên gia Elias Haddad thuộc Brown Brothers Harriman (London) cho rằng, sự chuyển hướng ôn hòa hơn trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) "sẽ dẫn đến đồng USD xuống mức thấp mới theo chu kỳ". Ông nhận định: “Nguyên nhân chính là Fed hiện ưu tiên mục tiêu việc làm hơn là ổn định giá cả, bởi chính sách tiền tệ đang ở trạng thái hạn chế vừa phải. Do đó, bất kỳ đợt phục hồi nào của đồng USD cũng khó duy trì”.

Ở thị trường khác, Bảng Anh giảm 0,5% xuống 1,3521 USD, trong khi các đồng tiền gắn với hàng hóa như Đô la Úc, New Zealand và Canada đều suy yếu so với đồng USD./.