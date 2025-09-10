Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Thế giới phục hồi, trong nước giảm

|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.025 VND/USD - 26.447 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.177 - 26.497 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.177 đồng
|
26.497 đồng
|
Vietinbank
|
26.025 đồng
|
26.497 đồng
|
BIDV
|
26.207 đồng
|
26.497 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.215 đồng - 31.185 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
30.252 đồng
|
31.847 đồng
|
Vietinbank
|
30.121 đồng
|
31.831 đồng
|
BIDV
|
30.641 đồng
|
31.813 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ổn định, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
172.95 đồng
|
183.93 đồng
|
Vietinbank
|
175.55 đồng
|
185.25 đồng
|
BIDV
|
176.43 đồng
|
183.69 đồng
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,74, tăng 0,30%.
Đồng USD đã tăng so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, ngoại trừ đồng Yên Nhật, sau khi phục hồi từ mức giảm trong phiên trước.
Đồng Euro giảm 0,5% so với đồng USD, xuống còn 1,1707 USD. So với Franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,6% lên 0,7976 Franc, sau khi có lúc rơi xuống đáy 6 tuần.
Mặc dù đồng USD phục hồi, chuyên gia Elias Haddad thuộc Brown Brothers Harriman (London) cho rằng, sự chuyển hướng ôn hòa hơn trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) "sẽ dẫn đến đồng USD xuống mức thấp mới theo chu kỳ". Ông nhận định: “Nguyên nhân chính là Fed hiện ưu tiên mục tiêu việc làm hơn là ổn định giá cả, bởi chính sách tiền tệ đang ở trạng thái hạn chế vừa phải. Do đó, bất kỳ đợt phục hồi nào của đồng USD cũng khó duy trì”.
Ở thị trường khác, Bảng Anh giảm 0,5% xuống 1,3521 USD, trong khi các đồng tiền gắn với hàng hóa như Đô la Úc, New Zealand và Canada đều suy yếu so với đồng USD./.