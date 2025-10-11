Người dân không phải trả phí khi làm thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

(TBTCO) - Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định và không phải trả bất kỳ lệ phí nào cho thủ tục chuyển đổi này.

Chia sẻ một số thông tin, quy định về việc đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, teo quy định tại Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là thuộc các tháng 1, 4, 7, 10).

Tại Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và hướng dẫn tại Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy định, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Người dân không phải trả phí khi làm thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Ảnh minh họa

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh cũng khẳng định, hiện nay, chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế.

Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ được thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người dân đăng ký tham gia mới bảo hiểm y tế hộ gia đình, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình hoặc khi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Do đó, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bảo hiểm y tế ban đầu, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trả lời câu hỏi liên quan tới việc người dân có phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, bà Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, theo Điều 44 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Điều 8 Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ bảo hiểm y tế và không thu phí đối với người tham gia.

Đây là thủ tục hành chính được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện miễn phí theo Luật. Nếu có cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là không đúng quy định. Khi phát hiện sự việc, người dân có thể phản ánh đến bảo hiểm xã hội cơ sở nơi cư trú hoặc qua đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1900.9068) để xử lý kịp thời.

“Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu tuân thủ thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả số tiền lệ phí cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu” - bà Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ.