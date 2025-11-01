Ngày 1/11: Giá cao su đồng loạt giảm

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, thị trường ghi nhận giá cao su giảm đồng loạt. Mức giảm sâu nhất ghi nhận tại Trung Quốc, giảm 1,25%. So với cuối tuần trước, giá cao su ở Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng (+0,2%), (+1%), (-0,1%).

Giá cao su tại Trung Quốc giảm 1,25% kết thúc phiên 31/10

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 31/10, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 11 giảm 0,2% (0,16 baht) xuống mức 67,09 baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 11 giảm 0,8% (2,5 yên) về mức 308 yen/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su giảm 1,25% (185 nhân dân tệ) về mức 14.575 nhân dân tệ/tấn.

So với cuối tuần trước, giá cao su ở Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng (+0,2%), (+1%), (-0,1%).

Giá hợp đồng tương lai cao su tại Nhật Bản giảm trong phiên giao dịch cuối tuần do nhu cầu ảm đạm từ Trung Quốc, song vẫn kết thúc tháng với mức tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi đồng yên suy yếu, theo Reuters.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 4 giảm 2,4 yên, tương đương 0,77% xuống còn 311 yên/kg (khoảng 2,06 USD). Dù vậy, tính chung cả tháng, giá hợp đồng này tăng 1,73%, chấm dứt chuỗi hai tháng giảm liên tiếp.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 410 nhân dân tệ, tương đương 2,65%, xuống còn 15.085 nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.117,79 USD). Hợp đồng cao su butadien giao tháng 12, loại cao su tổng hợp dùng trong sản xuất lốp xe cũng giảm 185 nhân dân tệ, hay 1,72% xuống 10.585 nhân dân tệ/tấn.

Áp lực giảm giá đến từ thông tin cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc suy giảm tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 10, phản ánh nhu cầu nội địa yếu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thị trường trong nước

Giá cao su duy trì bình ổn, cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 – 399 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 – 409 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Tương tự, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC. Tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.