Khu vực dịch vụ trở thành bệ đỡ cho tăng trưởng kinh tế Đắk Lắk

(TBTCO) - Có tốc độ tăng trưởng 7,22%, khu vực dịch vụ trở thành bệ đỡ và điểm sáng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk trong 9 tháng 2025.

Thống kê tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng 2025 trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 67.835 tỷ đồng, đạt 65,50% kế hoạch, tăng 6,90% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 18.158,5 tỷ đồng; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 15.154,6 tỷ đồng; khu vực dịch vụ đạt 29.476,9 tỷ đồng.

Theo Thống kê tỉnh Đắk Lắk, bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Đắk Lắk cho thấy khu vực dịch vụ chính là điểm sáng nhất với tốc độ tăng trưởng 7,22%, đóng góp lớn nhất 3,36 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Trong khi đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục vượt khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản khi vươn lên đứng thứ 2 với mức tăng khá cao 9,34%, đóng góp 2,04 điểm phần trăm; chủ yếu là do đóng góp của ngành công nghiệp. Nổi bật trong ngành công nghiệp, chính là ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng khá 13,42% so với cùng kỳ.

Sau sáp nhập, các lĩnh vực kinh tế của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng.

Còn khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp 1,46 điểm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; trong đó ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo với mức tăng 5,61%...

Ngoài ra, tổng thu ngân sách nhà nước, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập tiếp tục tăng cao và có nhiều khởi sắc.

Theo đó, tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2025 ước đạt hơn 12.141 tỷ đồng triệu đồng, đạt 90,62% dự toán Trung ương giao và 74,44% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 22,31% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 12.002 tỷ triệu đồng, thu từ xổ số kiến thiết đạt hơn 322 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 3.319 tỷ đồng; thu thuế xuất, nhập khẩu đạt hơn 139 tỷ đồng.

Ngoài ra, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng cao. Trong 9 tháng, dự ước có 2.250 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 56,90% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 26.630 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh 9 tháng 2025 cũng đạt 44.749 tỷ đồng, tăng 7,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư dân cư và tư nhân đạt 29.970 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 770,7 tỷ đồng…

Về thu hút đầu tư, tính chung 9 tháng 2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 34 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 32.500 tỷ đồng và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 72 dự án.

Trong đó có một số dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển như Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng: Khu công nghiệp Hòa Tâm - Giai đoạn 1, Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên, Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend lớn nhất Đông Nam Á, Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở Eco Palace...