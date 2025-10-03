Thuế tỉnh Đắk Lắk: Thu ngân sách 9 tháng năm 2025 đạt 88,8% dự toán

(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận kết quả ấn tượng trong 9 tháng năm 2025 với tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 11.758 tỷ đồng, hoàn thành 88,8% dự toán Trung ương giao và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2024. Thành tựu này phản ánh nỗ lực đổi mới, phối hợp chặt chẽ của ngành thuế Đắk Lắk để đảm bảo nguồn thu ổn định cho địa phương.

Với mục tiêu thu 13.243 tỷ đồng trong cả năm 2025, ngành Thuế Đắk Lắk đã đạt bước tiến lớn khi tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 8.492 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Điểm sáng nổi bật là khoản thu từ tiền sử dụng đất, ước đạt 3.267 tỷ đồng, tăng mạnh 30,3% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp nhà nước đóng góp vượt trội, tăng 54,5% so với cùng kỳ, tương ứng 415 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân cũng tăng 26,4%, đóng góp thêm 208 tỷ đồng, trong khi thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản tăng vọt 118%, tương ứng 85 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không phải mọi khoản thu đều thuận lợi. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt 60,1% dự toán, còn thuế bảo vệ môi trường đạt 48,1%, do ảnh hưởng từ chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo Nghị quyết số 60/2024/UBTVQH15, áp dụng từ 1/1/2025 đến hết 31/12/2025. Dù vậy, những khó khăn này không làm lu mờ bức tranh tổng thể tích cực của ngành Thuế Đắk Lắk.

Ngoài thu ngân sách, Thuế tỉnh Đắk Lắk còn ghi điểm với công tác quản lý thuế hiện đại. Về quản lý nợ, tổng số tiền thuế nợ đã thu và xử lý đạt 3.088 tỷ đồng, với tỷ lệ nợ thuế chỉ còn 7% tổng thu. Thuế tỉnh đã ban hành 75 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, thu về 8,8 tỷ đồng từ 49 người nộp thuế. Công tác hỗ trợ người nộp thuế được đẩy mạnh thông qua các kênh số và trực tiếp, với tỷ lệ nộp tờ khai đúng hạn đạt 97%. Đơn vị cũng hoàn thuế giá trị gia tăng 212,2 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân 69,7 tỷ đồng, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch.

Thuế tỉnh Đắk Lắk Thu ngân sách 9 tháng năm 2025 đạt 11.758 tỷ đồng nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp. Ảnh: Lạc Nguyên

Công tác kiểm tra, chống thất thu cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 1.204 cuộc thanh tra tại trụ sở doanh nghiệp, truy thu và phạt 118,63 tỷ đồng, đôn đốc thu về 104,87 tỷ đồng. Trong bối cảnh gian lận hóa đơn ngày càng tinh vi, ngành thuế tỉnh kiểm tra hơn 62.000 lượt doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, chiếm 90% danh sách cảnh báo, góp phần ngăn chặn thất thoát ngân sách.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý thuế, đóng góp rất lớn cho công tác thu ngân sách: Tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai công tác quản lý thị trường, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các phường, xã trong việc phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu NSNN.

"Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chuyển thông tin 292 trường hợp nghi vấn vi phạm thuế cho công an, trong đó kiến nghị khởi tố 2 trường hợp. Công tác số hóa được đẩy mạnh, với hơn 93% dữ liệu người nộp thuế cá nhân được làm sạch theo Đề án 06, tạo nền tảng cho quản lý thuế hiện đại" - ông Tuấn chia sẻ.

Trong lĩnh vực hộ kinh doanh, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cho 3.263 hộ, vượt 286% chỉ tiêu. Ứng dụng eTax Mobile được 36.598 hộ cài đặt, đạt 91,09%, với 30.436 hộ nộp thuế điện tử. Quý II/2025, ngành thuế tỉnh quản lý 1.823 hộ kinh doanh kê khai, với doanh thu 1.008 tỷ đồng, tăng 36% và số thuế tăng 28,55% so với cùng kỳ năm 2024./.