(TBTCO) - Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sáng 5/10, các báo cáo, ý kiến đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, tính chung 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Kết quả nổi bật

Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2025, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước với sự tăng trưởng tốt ở cả 3 khu vực. GDP quý I tăng 6,93%; quý II/2025 tăng 7,67%; quý III ước tăng khoảng trên 8%; 9 tháng tăng khoảng trên 7,8%. Cả 3 khu vực đều tăng trưởng tốt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025. Ảnh: Nhật Bắc

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng ước kiểm soát ở mức trên 3%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ (trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng 200.000 tỷ đồng). Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt trên 680 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ; xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý sau tăng cao hơn quý trước. Quý I tăng 8,3%; quý II tăng 11,4%; quý III tăng khoảng 13,3%; 9 tháng tăng khoảng 11,6%. Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ, nhưng cần cố gắng hơn nữa. Thu hút FDI 9 tháng đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2%; vốn FDI thực hiện đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%.

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, bảo đảm tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển trong năm 2025.

Phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập 9 tháng đạt 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chỉ tăng 6,8%, thấp nhất từ năm 2021 đến nay.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt và đạt kết quả tích cực bước đầu; phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân của lao động 9 tháng đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 10%; hỗ trợ an sinh xã hội gần 56.800 tỷ đồng; tặng quà người dân hơn 11.000 tỷ đồng dịp Tết Độc lập; hỗ trợ người dân gần 11.300 tấn gạo.

Công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; nhiều dự án tồn đọng kéo dài được tập trung xử lý…

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về công tác chỉ đạo điều hành và dự báo, năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng (giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; đầu tư tư nhân chưa khởi sắc nhiều; xuất khẩu gặp khó khăn; tốc độ tăng tiêu dùng chậm lại…); trong khi các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo…) cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Giải ngân vốn đầu tư công cần nỗ lực hơn. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỉ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của chính sách thuế quan... Thị trường bất động sản từng bước được cải thiện, nhưng còn nhiều khó khăn, giá nhà đất ở mức cao...

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí cán bộ, kết nối mạng, dữ liệu số, chuyển đổi số. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường...

Theo Thủ tướng, những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân chủ quan và khách quan, do tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp; kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại; rủi ro gia tăng; thiên tai, bão lũ gây hậu quả nặng nề; còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chủ động, tích cực, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ, sợ trách nhiệm; một số cơ chế, chính sách bất cập chưa được giải quyết; phân cấp, phân quyền có nơi, có lúc còn lúng túng; nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm…