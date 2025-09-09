Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Thế giới giảm, trong nước ổn định

Sáng sớm ngày 9/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.236 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 97,45.

Đồng USD suy yếu do triển vọng lãi suất. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.025 VND/USD - 26.447 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.187 - 26.497 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.187 đồng 26.497 đồng Vietinbank 26.234 đồng 26.497 đồng BIDV 26.230 đồng 26.497 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.215 đồng - 31.185 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.287 đồng 31.883 đồng Vietinbank 30.645 đồng 31.900 đồng BIDV 30.698 đồng 31.841 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.99 đồng 183.98 đồng Vietinbank 175.78 đồng 183.78 đồng BIDV 176.31 đồng 183.40 đồng

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,45, giảm 0,32%.

Đồng USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ, gần như củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng này. Trong khi đó, đồng Yên cũng đi xuống sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức vào cuối tuần.

Tại châu Âu, đồng EUR gần như không phản ứng trước thông tin quốc hội Pháp bỏ phiếu phế truất Thủ tướng François Bayrou. Đến cuối phiên, đồng EUR tăng 0,2% so với USD, giao dịch ở mức 1,1751 USD.

Tại Nhật Bản, ông Ishiba hôm Chủ nhật cho biết sẽ từ nhiệm, mở ra giai đoạn bất ổn chính sách có thể kéo dài đối với nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Thông tin này đã kéo đồng Yên giảm trên diện rộng, khiến đồng USD tăng 0,2% so với đồng Yên, giao dịch ở mức 147,695 Yên vào giữa phiên, sau khi có lúc tăng tới 0,8% trong ngày.

Ở các thị trường khác, đồng Bảng Anh tăng 0,3% so với USD, lên 1,3545 USD, nối tiếp đà tăng hơn 0,5% hôm thứ Sáu. Đô la Úc và New Zealand lần lượt tăng 0,5% và 0,8%, đạt 0,6590 USD và 0,5938 USD./.