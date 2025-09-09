Cổ phiếu niêm yết trên HNX hút dòng tiền mạnh mẽ trong tháng 8, chỉ số tăng gần 6%

(TBTCO) - Thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX khép lại tháng 8/2025 với sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản tăng mạnh và dòng tiền ngoại quay lại mua ròng. HNX Index tăng gần 6% so với tháng trước, trong khi giá trị giao dịch bình quân đạt gần 3.800 tỷ đồng mỗi phiên.

Tháng 8/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực với thanh khoản tăng mạnh và chỉ số giá biến động đáng kể. Chỉ số HNX Index duy trì xu hướng tăng trong hơn nửa đầu tháng, trải qua nhiều phiên tăng điểm liên tiếp, trước khi điều chỉnh giảm mạnh rồi phục hồi trở lại vào cuối tháng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/8/2025, HNX Index dừng ở mức 279,98 điểm, tăng 5,68% so với tháng trước. Trong tháng, chỉ số này đạt đỉnh tại mức 286,45 điểm vào ngày 19/8.

Cùng với xu hướng tích cực về chỉ số, thanh khoản thị trường cũng có sự bứt phá mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 171,1 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 20% so với tháng 7/2025. Giá trị giao dịch bình quân cũng ghi nhận mức tăng 13,79%, tương đương 3.802 tỷ đồng mỗi phiên. Phiên giao dịch ngày 5/8/2025 đánh dấu mức thanh khoản cao nhất trong tháng với 258,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch đạt 5.700 tỷ đồng.

Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng có nhiều khởi sắc. Giá trị giao dịch của khối ngoại tăng 38% so với tháng trước, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn đối với cổ phiếu niêm yết trên HNX. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng hơn 4.482 tỷ đồng và bán ra hơn 3.978 tỷ đồng, qua đó mua ròng hơn 504 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên trên HNX cũng tăng trưởng trong tháng. Giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 477 tỷ đồng, tăng 7,6% so với tháng 7 và chiếm hơn 2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, khối tự doanh ghi nhận bán ròng hơn 279 tỷ đồng trong kỳ.

Tính đến hết tháng 8/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có tổng cộng 304 doanh nghiệp niêm yết, với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 166 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa toàn thị trường tại thời điểm chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng đạt hơn 388,1 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cuối tháng trước.