Sáng sớm ngày 4/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.246 VND/USD, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,26%, hiện ở mức 98,14.

Đồng USD hôm nay giảm so với Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.034 VND/USD - 26.458 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.132 - 26.502 VND/USD, tăng 26 VND chiều mua vào và tăng 6 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.158 VND 26.508 VND Vietinbank 26.020 VND 26.508 VND BIDV 26.205 VND 26.508 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.901 VND - 30.838 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.967 VND 31.547 VND Vietinbank 29.889 VND 31.599 VND BIDV 30.361 VND 31.533 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 161 VND - 178 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.32 VND 182.20 VND Vietinbank 173.28 VND 182.98 VND BIDV 174.67 VND 181.97 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 4/9/2025 tăng 9 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.814 - 26.914 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,14, giảm 0,26%.

Đồng USD giảm giá so với đồng Yên và Franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng USD đã xóa bỏ đà tăng trước đó so với Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ sau khi dữ liệu được công bố. Đồng tiền này giảm 0,2% xuống còn 148,09 Yên và mất 0,06% xuống còn 0,8042 Franc Thụy Sĩ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục hôm thứ Tư, gây thêm áp lực lên đồng Yên.

Đồng Euro tiếp tục tăng so với đồng USD, chốt phiên tăng 0,14% ở mức 1,165850 USD.

Đồng Bảng Anh tăng giá so với đồng USD sau đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Anh. Trên thị trường Gilt, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Anh tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998. Đồng bảng Anh tăng 0,38% lên mức 1,3442 USD. Đồng Euro giảm 0,15% so với Bảng Anh, xuống còn 0,8675./.