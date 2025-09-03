A.P. Moller Capital và VinaCapital đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng logistics tại Việt Nam

(TBTCO) - A.P. Moller Capital, cùng với VinaCapital đã công bố khoản đầu tư chiến lược vào ALSC - Công ty hàng đầu trong khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay Nội Bài. Đây là lần đầu tiên A.P. Moller Capital tham gia vào lĩnh vực vận tải tại Việt Nam, mở ra cơ hội thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics trong nước.

Ngày 3/9/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, A.P. Moller Capital – Công ty quản lý quỹ toàn cầu chuyên đầu tư vào cơ sở hạ tầng công bố khoản đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC), thông qua Quỹ đầu tư hạ tầng tại thị trường mới nổi II (EMIF II).

Thương vụ đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược mở rộng đầu tư vào lĩnh vực vận tải và logistics tại Việt Nam của A.P. Moller Capital, hợp tác cùng VinaCapital thông qua Quỹ đầu tư LogiVest.

ALSC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), hiện đang xử lý khoảng 250.000 tấn hàng hóa mỗi năm và có kế hoạch mở rộng trong thời gian tới. Công ty là đối tác khai thác uy tín của nhiều hãng hàng không quốc tế như Korean Air, Emirates và Cathay Pacific.

Đại diện A.P. Moller Capital, VinaCapital và ALS tại lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Đây là khoản đầu tư thứ ba của Quỹ EMIF II, với kế hoạch phân bổ 50% vốn vào khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên A.P. Moller Capital đầu tư vào lĩnh vực vận tải, sau các khoản đầu tư trước đó vào năng lượng tái tạo do Verdant Energy thực hiện.

A.P. Moller Capital được thành lập dựa trên hơn 120 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và hạ tầng của Tập đoàn A.P. Moller, với mạng lưới đầu tư rộng khắp tại các thị trường đang phát triển. Công ty có đội ngũ chuyên trách tại Singapore và từng hiện diện tại Việt Nam từ năm 1923.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jens Thomassen - Phó Tổng Giám đốc A.P. Moller Capital cho biết, khoản đầu tư lần này thể hiện niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam và cam kết thúc đẩy các giá trị phát triển bền vững. Doanh nghiệp dự kiến sẽ đồng hành cùng ALSC trong việc nâng cao hiệu suất vận hành, ứng dụng tự động hóa, mở rộng quy mô, cải thiện chất lượng dịch vụ và triển khai các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Về phía đối tác trong nước, ông Don Lam – Tổng Giám đốc kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital khẳng định, việc cải thiện cơ sở hạ tầng và logistics tại Việt Nam là yếu tố then chốt để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Việc hợp tác đầu tư vào ALSC đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa VinaCapital với A.P. Moller Capital. VinaCapital mong muốn được đồng hành cùng Ban lãnh đạo ALSC - những người đã xây dựng nên một doanh nghiệp xuất sắc và hỗ trợ đội ngũ đưa công ty lên tầm cao mới.

Đại diện phía doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư, ông Phùng Tiến Toàn - Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ASL) nhấn mạnh, sự tham gia của A.P. Moller Capital và VinaCapital không chỉ mang đến nguồn lực tài chính mà còn là sự kết hợp giữa chuyên môn quốc tế, hiểu biết thị trường địa phương và các chuẩn mực toàn cầu về phát triển trong lĩnh vực ESG. Việc hợp tác đầu tư này sẽ giúp ALS và ALSC tiếp tục mở rộng, củng cố vị thế tại Nội Bài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển logistics ở Việt Nam.

Quy trình hợp tác đầu tư hiện đang trong giai đoạn hoàn tất các điều kiện giao dịch theo quy định, bao gồm phê duyệt từ cơ quan chức năng, và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý III/2025./.