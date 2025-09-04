Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay (4/9) tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số địa phương, trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục ổn định.

Giá heo hơi trung bình ở miền Bắc đạt khoảng 55.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi có tín hiệu khả quan khi một số địa phương điều chỉnh giá. Cụ thể, Phú Thọ và Bắc Ninh cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 57.000 đồng/kg. Hà Nội và Hải Phòng cũng ghi nhận mức 56.000 đồng/kg, tăng so với hôm qua.

Các tỉnh còn lại duy trì ổn định quanh 53.000 - 55.000 đồng/kg. Như vậy, giá trung bình toàn miền Bắc đạt khoảng 55.700 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay đi ngang. Nhóm tỉnh có giá thấp như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì 51.000 - 52.000 đồng/kg. Gia Lai neo ở 53.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa và Lâm Đồng giữ mức cao nhất vùng, đạt 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trung bình tại tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 51.000 56.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động mới. TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp thu mua ở mức 57.000 đồng/kg. Cần Thơ và Cà Mau duy trì 58.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long và một số tỉnh khác ổn định quanh 56.000 đồng/kg.

Giá trung bình toàn miền Nam hiện dao động 56.000 - 58.000 đồng/kg./.