Ngày 3/9: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (3/9) tiếp đà tăng nhẹ, trước thềm cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào cuối tuần, trong bối cảnh lo ngại leo thang xung đột Nga - Ukraine có thể làm gián đoạn nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,51 USD/thùng, tăng 0,54%; giá dầu WTI ở mốc 64,99 USD/thùng, tăng 1,55%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 64,99 USD/thùng, tăng 1,55%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 3/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 68,51 USD/thùng, tăng 0,54% (tương đương tăng 0,37 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 64,99 USD/thùng, tăng 1,55% (tương đương tăng 0,99 USD/thùng).

Theo Reuters, chuyên gia phân tích độc lập Gaurav Sharma nhận định: “Các hợp đồng dầu Brent đang có xu hướng đi lên trước quyết định của OPEC+ và những lo ngại địa chính trị về vai trò của Nga trong nguồn cung dầu toàn cầu”.

Giới đầu tư đang theo dõi sát cuộc họp ngày 7/9 của tám thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh. Theo các chuyên gia, nhóm này nhiều khả năng chưa vội dỡ bỏ phần cắt giảm sản lượng tự nguyện còn lại của 8 quốc gia, trong đó có Saudi Arabia và Nga, nhằm hỗ trợ thị trường và duy trì giá quanh mức 60 USD/thùng. OPEC+ có thể sẽ chờ thêm dữ liệu sau mùa lái xe mùa hè tại Mỹ, trước khi đưa ra động thái tiếp theo, trong bối cảnh dự báo dư cung vào quý IV năm nay.

Ngoài ra, kỳ vọng số liệu tại Mỹ sẽ cho thấy lượng tồn kho dầu tiếp tục giảm cũng đang hỗ trợ giá.

Ở chiều nguồn cung, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga phải ngừng hoạt động, tương đương ít nhất 17% công suất lọc dầu, tức khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, theo tính toán của Reuters./.