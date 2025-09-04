Giá vàng hôm nay (4/9): Giá vàng tiếp tục tăng, vượt các mức cao kỷ lục từ trước đến nay

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng, lập kỷ lục mới tại thời điểm sáng nay. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Dự báo, đà tăng sẽ tiếp diễn trong phiên giao dịch hôm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:32:05 sáng 04/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.563,26 USD/oune, tăng 35,19 USD/oune, tương đương với mức tăng 1% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,505 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.814 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 114,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời đểm 05:30 sáng 4/9, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 131,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 133,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng vọt 2,8 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có mức tăng ở chiều mua vào cao nhất, cao hơn các thương hiệu khác 100.000 đồng/lượng. Cụ thể tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, sáng nay cũng đồng loạt tăng phi mã ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mức tăng cao nhất là 3 triệu đồng/lượng, mức niêm yết cao nhất là 129 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 125,8 triệu đồng/lượng mua vào và 128,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 125,8 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua) và 128,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 126 - 129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Dự báo

Theo ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nếu báo cáo việc làm sắp tới yếu hơn dự kiến, khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 sẽ gần như chắc chắn, qua đó tiếp tục hỗ trợ vàng. Ông dự báo giá vàng có thể hướng tới 3.600-3.800 USD trong ngắn hạn, thậm chí chạm 4.000 USD vào cuối quý I năm sau.

“Những lo ngại ngày càng lớn về tính độc lập của Fed đang làm xói mòn niềm tin vào tài sản định giá bằng USD và thúc đẩy dòng tiền chảy sang vàng”, các nhà giao dịch tại Heraeus Metals nhận định./.