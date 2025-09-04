Ngày 4/9: Giá cà phê giảm sập sàn, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (4/9) giảm mạnh so với hôm qua. Hiện giá ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức ở mức 114.300 - 115.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao vào cuối năm.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh 6.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 114.300 - 115.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115.000 đồng/kg, giảm mạnh 6.500 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115.000 đồng/kg, giảm 6.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 6.200 đồng/kg, được giao dịch ở mốc 114.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 6.200 đồng/kg ở mức giá 114.300 đồng/kg.

Theo MXV, giá cà phê giảm trong phiên giao dịch hôm qua do hai nguyên nhân chính. Tỷ giá biến động và tình hình thời tiết tại các nước sản xuất lớn như Brazil và Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4599 USD/tấn, giảm nhẹ 0,07% (3 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,68% (30 USD/tấn), lên mức 4429 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,86% (7,1 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 389,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,76% (2,8 US cent/pound), đạt 373,15 US cent/pound.

Giá tiêu tăng mạnh 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 153.000 đồng/kg đến 155.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 155.000 đồng/kg; tại Gia Lai ổn định hiện ở mức 153,000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 154.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 154.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg ở mức 154.000 đồng/kg; tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) hiện ở mức 153.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm mạnh so với ngày hôm qua ở mức 7.096 USD/tấn (giảm 1,66%); giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ đạt 10.054 USD/tấn (tăng 0,26%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng mạnh so với hôm qua ở mức 6.650 USD/tấn (tăng 3,9%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn./.