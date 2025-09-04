Ngày 4/9: Giá thép, quặng sắt kỳ hạn đồng loạt bật tăng

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn bật tăng kết thúc phiên giao dịch ngày 3/9. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì mức ổn định, hiện dao động trong khoảng 12.880 đến 13.530 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Trên Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch 3/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 lên mức 3.047 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,1% (3 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,82% (6,5 nhân dân tệ) lên mức 797,5 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,79 USD lên mức 103,24 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt tiếp tục tăng trong phiên giao dịch, khi Goldman Sachs nâng dự báo giá trung bình quý IV năm 2025 lên 95 USD/tấn, từ mức 90 USD/tấn trước đó, Reuters đưa tin. Dù điều chỉnh dự báo ngắn hạn, Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo giá quặng sắt cuối năm 2026 ở mức 80 USD/tấn, theo Reuters.

Tuy nhiên, theo giới phân tích của First Futures, đà tăng hiện tại chưa phản ánh sự cải thiện về nhu cầu, vốn vẫn còn yếu.

Giá thép trong nước

Các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá bình ổn. Cụ thể, giá thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 13.300 đồng/kg; thép CB300 ở mức 12.990 đồng/kg. Ở doanh nghiệp thép Việt Ý, giá thép CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép D10 CB300 ở mức 12.880 đồng/kg.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp khác vẫn giữ giá bình ổn. Thép Việt Sing lần lượt ghi nhận CB240 và CB300 ở mức 13.130 đồng và 12.930 đồng/kg; thép Việt Đức chào giá 13050 và 12440 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.