Ngày 15/10: Giá dầu thế giới đột ngột giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (15/10) đột ngột giảm mạnh khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, trong bối cảnh IEA cảnh báo dư cung và nhu cầu yếu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,35 USD/thùng, giảm 1,53%; giá dầu WTI ở mốc 58,75 USD/thùng, giảm 1,24%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 62,35 USD/thùng, giảm 1,53%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 15/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,35 USD/thùng, giảm 1,53% (tương đương giảm 0,97 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,75 USD/thùng, giảm 1,24% (tương đương giảm 0,74 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra cảnh báo về dư cung và nhu cầu tiêu thụ yếu trên thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu giao dịch, giá dầu Brent và WTI giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng. Mặc dù đầu tuần, hai loại dầu này từng tăng nhẹ, đà phục hồi nhanh chóng bị xóa mờ trước áp lực thị trường.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong tháng này, nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng liên quan thuế quan và kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên, các động thái gần đây càng làm gia tăng lo ngại: Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Washington đe dọa áp thuế 100% và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1/11.

Báo cáo của IEA cảnh báo, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng/ngày trong năm 2026, khi nhóm OPEC+ và các nhà sản xuất khác tiếp tục nâng sản lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trì trệ. Trái với nhận định này, OPEC và các đối tác, trong báo cáo tháng mới nhất, đánh giá thị trường sẽ cân bằng hơn trong trung hạn nhờ việc điều tiết nguồn cung bổ sung nhằm tránh biến động lớn về giá./.