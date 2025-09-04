Ngày 4/9: Giá bạc tiếp tục ghi nhận đà tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới duy trì đà tăng. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng. Tại thời điểm hiện tại, mức tăng cao nhất thuộc về bạc Phú Quý của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Sáng 4/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,063 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 4/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức1.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 26.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua (3/9).

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.309.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.343.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua (3/9).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.348.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua (3/9).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 4/9/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.309.000 1.343.000 1.311.000 1.348.000 1 kg 34.902.000 35.800.000 34.954.000 35.951.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.317.000 1.350.000 1.318.000 1.356.000 1 kg 35.108.000 36.012.000 35.150.000 36.163.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.567.000 1.615.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 41.786.562 41.786.562

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:03:32 sáng 4/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,063 USD/oune, tăng 0,195 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 3/9.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.085.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.091.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 9.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch 3/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:03:32 sáng 4/9/2025

Thị trường bạc đã tăng mạnh trong nhiều phiên liên tiếp. Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích cấp cao. Christopher Lewis, khi giá tăng quá nhanh, rủi ro điều chỉnh giảm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Trong ba phiên gần đây, bạc liên tục đi lên và hiện đã tiệm cận vùng đỉnh kênh giá, đồng thời chạm ngưỡng quan trọng 42 USD/ounce. Đây là mốc mà giới đầu tư rất quan tâm, bởi nếu áp lực bán xuất hiện, giá hoàn toàn có thể lùi về khu vực 40 USD/ounce, vốn là vùng hỗ trợ mạnh, từng là kháng cự trước đó", ông Christopher Lewis nhận định.

Vị chuyên gia nói thêm, nếu mốc 40 USD/ounce không trụ vững, khoảng trống gần 39 USD/ounce cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.

"Dù có khả năng xuất hiện nhịp bán tháo ngắn hạn, nhưng điều đó lại được xem như cơ hội mua vào, thay vì tín hiệu để bán khống", ông nói.

Thực tế, Christopher Lewis cho rằng, xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên, với mục tiêu xa hơn có thể hướng đến 50 USD/ounce. Lịch sử giá cho thấy bạc thường tăng 2 - 4 phiên liên tiếp rồi đi ngang trước khi tiếp tục xu hướng./.