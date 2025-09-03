Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max tháng 9/2025 giảm kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất tháng 9/2025 đang đồng loạt giảm mạnh, dọn đường cho iPhone 17 ra mắt trong 1 tuần nữa.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất tháng 9/2025 đang rẻ chưa từng thấy. Ảnh tư liệu

iPhone 16e hiện vẫn là phiên bản giá rẻ nhất của dòng iPhone 16, chỉ từ 15,3 triệu đồng. Tuy không được đánh giá cao về thiết kế nhưng nó vẫn đạt doanh số tốt hơn nhiều các thế hệ iPhone SE trước đây. Nó cũng là chiếc iPhone có tốc độ giảm giá nhanh nhất, hứa hẹn sẽ là lựa chọn giá rẻ hấp dẫn trong thời gian tới.

iPhone 16 là phiên bản đầy đủ chức năng có giá bán rẻ nhất. Hiện tại, giá iPhone 16 chỉ từ 18,6 triệu đồng, mức giá hấp dẫn đi kèm thiết kế mới vẫn được nhiều khách Việt ưa chuộng.

Phiên bản iPhone 16 Plus ngày càng cho thấy sức hút không thể coi nhẹ. Dù không được đánh giá cao khi mới ra mắt nhưng càng ngày bản Plus càng được nhiều người tìm mua vì có màn lớn, pin trâu mà giá lại rẻ hơn bản Pro Max cả chục triệu đồng.

iPhone 16 Pro nhỏ gọn được nhiều người tìm mua vì tính năng ngang ngửa bản Pro Max mà giá lại tiết kiệm hơn hẳn. Tuy nhiên, iPhone 16 Pro Max vẫn là “vua doanh số”, dự kiến sẽ tiếp tục cháy hàng ngay cả khi dòng iPhone 17 ra mắt.

Bảng giá các dòng máy iPhone 16 mới nhất tháng 9/2025

Giá iPhone 16e: iPhone 16e - 128GB: 15.250.000 đồng; iPhone 16e - 256GB: 18.350.000 đồng; iPhone 16e - 512GB: 24.150.000 đồng.

Giá iPhone 16: iPhone 16 - 128GB: 18.590.000 đồng; iPhone 16 - 256GB: 21.690.000 đồng; iPhone 16 - 512GB: 27.790.000 đồng.

Giá iPhone 16 Plus: iPhone 16 Plus - 128GB: 21.690.000 đồng; iPhone 16 Plus - 256GB: 24.790.000 đồng; iPhone 16 Plus - 512GB: 29.390.000 đồng.

Giá iPhone 16 Pro: iPhone 16 Pro - 128GB: 24.490.000 đồng; iPhone 16 Pro - 256GB: 27.290.000 đồng; iPhone 16 Pro - 512GB: 33.890.000 đồng; iPhone 16 Pro - 1TB: 38.890.000 đồng.

Giá iPhone 16 Pro Max: iPhone 16 Pro Max - 256GB: 29.590.000 đồng; iPhone 16 Pro Max - 512GB: 35.950.000 đồng; iPhone 16 Pro Max - 1TB: 41.590.000 đồng./.