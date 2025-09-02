Quảng Ngãi phấn đấu tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân đạt 10 – 12%

Trong kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân, Quảng Ngãi phấn đấu đến hết năm 2030 có khoảng 19,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 12%/năm.

Đến năm 2030 có 19,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP và Kế hoạch số 15-KH/TU trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về phát triển kinh tế tư nhân sâu rộng và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân đạt 10 - 12%.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2030 có khoảng 19,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Có ít nhất 1 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân tại tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 tỉnh Quảng Ngãi có ít nhất 25 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GRDP.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025 - 2030 của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55 - 56% GRDP, khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động; phấn đấu năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5%/năm. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu trong cả nước.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Một trong những nhiệm vụ quan trọng về phát triển tư nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt ra đó là đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân.

Đây là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên đối với các đơn vị. Cụ thể, quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động đổi mới mạnh mẽ tư duy hành chính từ kiểm soát sang đồng hành, coi doanh nghiệp là đối tượng “phục vụ” thay vì đối tượng “quản lý”, đảm bảo nguyên tắc “nói đi đôi với làm”, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; nghiêm cấm lạm dụng quyết định hành chính, cơ chế “xin - cho”, hành vi bảo hộ cục bộ ngành, địa phương trong xây dựng và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật; thống nhất trong thực thi chính sách giữa trung ương và địa phương, giữa các Bộ ngành và các địa phương với nhau.

Quảng Ngãi chú trọng việc hoàn thiện hạ tầng kết nối.

Đồng thời, rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân… Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động bố trí, lồng ghép kinh phí hoặc tổng hợp, đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai hỗ trợ kinh tế tư nhân.

Song song với đó, rà soát các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi theo hướng đơn giản hóa tối đa hồ sơ, quy trình, thủ tục… Trong giai đoạn 2025 – 2027, rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi nhằm chuyển toàn bộ căn bản các điều kiện kinh doanh dưới hình thức giấy phép, chứng nhận sang thực hiện công bố điều kiện kinh doanh và nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế.

Trong kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nêu rõ: Chủ động gặp gỡ, trao đổi thường xuyên với doanh nghiệp để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và khi triển khai các chính sách đối với ngành, lĩnh vực quản lý có liên quan; thường xuyên phối hợp các sở, ban ngành, địa phương giải quyết xong các yêu cầu, đề xuất, khó khăn của doanh nghiệp trong vòng 2 tuần, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp về tiến độ giải quyết./.