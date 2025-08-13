Quảng Ngãi: Không gian được mở rộng, tạo động lực thu hút đầu tư

(TBTCO) - Sau sáp nhập với Kon Tum, Quảng Ngãi không gian phát triển được mở rộng, tiềm năng nhiều sẽ tạo động lực cho thu hút đầu tư và từng bước khẳng định vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từng bước trở thành hạt nhân tăng trưởng

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, đầu năm 2025 đến nay, các khu kinh tế (Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y) và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã cấp mới 10 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 11.780 tỷ đồng (tương đương 469,6 triệu USD); điều chỉnh tăng vốn 14 dự án với tổng vốn tăng thêm hơn 7.264 tỷ đồng; vốn thực hiện đạt khoảng 1,3 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, tại các khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 448 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 19,165 tỷ USD; vốn thực hiện đạt khoảng 13 tỷ USD. Hiện có 346 dự án đang hoạt động, giải quyết việc làm cho 78.708 lao động; nộp ngân sách khoảng 13.377 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Hiện Khu kinh tế Dung Quất đã thu hút nhiều dự án lớn, trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp như: Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, 2 dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina, dự án Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, các dự án điện tuabin khí hỗn hợp của EVN, Sembcorp; dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất… Các dự án đầu tư này không chỉ đóng góp lớn về ngân sách, việc làm, mà còn kéo theo hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, logistics và các dịch vụ phụ trợ, tạo chuyển biến rõ nét trong cấu trúc kinh tế địa phương.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng so với tháng trước.

Ngoài ra, cuối tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 2 dự án: Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc và Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam, với tổng số vốn đăng ký đầu tư 54.617 tỷ đồng (trong đó, dự án phía Bắc 27.191 tỷ đồng và dự án phía Nam 27.426 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Hải Trường - Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho hay, giai đoạn 2020 – 2025, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi thu hút đầu tư đạt 118% kế hoạch, trong đó, thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn, trọng điểm có tính lan tỏa đã đưa giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước tăng qua các năm, góp phần quan trọng cùng với toàn tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

“Khu kinh tế Dung Quất đã vươn lên mạnh mẽ, đã đạt được những kết quả tích cực, đang giữ vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi” - ông Trường chia sẻ.

Triển khai loạt mục tiêu mang tầm quốc gia và khu vực

Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho rằng, việc sáp nhập Quảng Ngãi và Kon Tum đã tạo ra một không gian phát triển lớn; do đó, tiềm năng và lợi thế để thu hút các nhà đầu tư sẽ tăng, đặc biệt về lĩnh vực đô thị, dịch vụ, du lịch sẽ tạo ra chuỗi kết nối đồng bộ.

“Tận dụng lợi thế này, Ban quản lý sẽ tăng cường quảng bá, kêu gọi các dự án thuộc lĩnh vực đô thị, du lịch dịch vụ để tạo nên phát triển bền vững. Bên cạnh đó, chiến lược phát triển trọng tâm của Khu kinh tế Dung Quất trong thời gian tới tập trung 3 khâu đột phá chính đó là: phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường” - ông Trường nhấn mạnh.

Sau sáp nhập, không gian phát triển ở Quảng Ngãi được mở rộng tạo nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư.

Theo ông Trường, trong giai đoạn 2025 - 2030, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai hàng loạt mục tiêu chiến lược mang tính quốc gia và khu vực. Trọng tâm là xây dựng Khu kinh tế Dung Quất trở thành trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng, công nghiệp nặng, logistics và dịch vụ - du lịch có tính cạnh tranh cao trong khu vực Đông Nam Á.

Cùng với đó là hình thành trung tâm logistics cấp vùng, kết nối cảng biển Dung Quất với sân bay quốc tế Chu Lai (Quảng Nam), từ đó xây dựng chuỗi cung ứng liên hoàn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, hiện nay Cảng hàng không Chu Lai đang đứng trước thời cơ phát triển vượt bậc, hướng đến trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa và hành khách hiện đại nhất khu vực miền Trung. Đề án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và TP. Đà Nẵng triển khai, nhằm xây dựng Cảng hàng không Chu Lai trở thành sân bay hàng hóa quốc gia, phục vụ logistics quốc tế.

“Sự phát triển đồng bộ giữa cảng biển Dung Quất và sân bay Chu Lai không chỉ giúp giảm chi phí logistics mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, xuất nhập khẩu đến đầu tư tại khu vực Dung Quất - Chu Lai - Tây Nguyên. Qua đó, thiết lập chuỗi cung ứng liên hoàn, tăng cường liên kết vùng và tạo đà bứt phá cho Khu kinh tế Dung Quất trở thành trung tâm công nghiệp - logistics chiến lược của miền Trung và khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia” - ông Trường nói.

Ngoài ra, ở khu vực Tây nguyên, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế của tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Nơi đây không chỉ là cửa ngõ giao thương mà còn là vùng động lực mới về xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics và đầu tư xuyên biên giới.

Ban quản lý cũng đưa ra mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới, các khu kinh tế (Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y) và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu hút từ 3 - 4 tỷ USD vốn đầu tư. Đồng thời, giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến tăng trưởng 10 - 11%/năm; thương mại - dịch vụ tăng 4 - 5%/năm; tổng thu ngân sách mỗi năm đạt khoảng 28.000 tỷ đồng. Dự kiến khu vực này sẽ tạo thêm khoảng 20.000 việc làm, đóng vai trò quan trọng trong giải quyết lao động địa phương. Riêng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, kế hoạch đề ra là đạt khoảng 330.000 lượt hành khách và phương tiện qua lại; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD…/.