7 tháng, Thuế tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách đạt 11.656 tỷ đồng

(TBTCO) - 7 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của các chính sách hỗ trợ thuế dẫn đến một số khoản thu giảm so với tiến độ dự toán và cùng kỳ thực hiện. Nếu tính cả số thuế được gia hạn, thì thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt 61,8% dự toán trung ương giao, bằng 57,4% dự toán tỉnh giao.

11/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá

Ông Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lũy kế 7 tháng năm 2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách nhà nước đạt 11.656 tỷ đồng, đạt 52,2% dự toán trung ương giao, đạt 48,5% dự toán tỉnh giao, bằng 99,4% so cùng kỳ thực hiện. Nếu tính cả số thuế đang được gia hạn, tổng thu ngân sách đạt 13.800 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán trung ương giao, đạt 57,4% dự toán tỉnh giao, bằng 117% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nộp đạt 4.446 tỷ đồng, đạt 42,8% dự toán Trung ương giao, đạt 42,8% dự toán tỉnh giao, bằng 85,7% so cùng kỳ thực hiện. Cụ thể, trong kỳ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiêu thụ 4,4 triệu tấn xăng dầu, bằng 62,8% so dự toán tỉnh giao, bằng 123,6% so với cùng kỳ thực hiện (do cùng kỳ nhà máy tạm dừng hoạt động để tiến hành bảo dưỡng tổng thể 50 ngày).

Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Ảnh: TL

Giá mua dầu thô bình quân là 77,6 USD/ thùng, bằng 97% so dự toán tỉnh giao, bằng 87% so với cùng kỳ. Tỷ lệ dầu Bạch Hổ/tổng sản lượng dầu nhập đầu vào 28,6%, bằng 102% so dự toán tỉnh giao, bằng 90,7% so với cùng kỳ. Tỷ trọng tiêu thụ xăng/tổng sản lượng xăng, dầu bán ra 38,8%, bằng 94,6% so dự toán tỉnh giao, bằng 94,3% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả số thuế đang được gia hạn, số thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 6.244 tỷ đạt 60% dự toán trung ương giao, đạt 60% dự toán tỉnh giao, bằng 120,4% so cùng kỳ thực hiện.

Các khoản thu còn lại đạt 7.209 tỷ đồng, đạt 60,5% dự toán trung ương giao, đạt 52,9% dự toán tỉnh giao, bằng 110,2% so cùng kỳ thực hiện.

Trừ tiền sử dụng đất, các khoản thu còn lại đạt 6.652 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán Trung ương giao, đạt 66,6% dự toán tỉnh giao, bằng 108,5% so với cùng kỳ thực hiện.

So với tiến độ dự toán tỉnh giao, 7 tháng năm 2025, có 11/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên 58,3% tiến độ dự toán.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp đạt 69,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 126,4%; thu từ hoạt động xổ số đạt 92,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp đạt 62,5%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 87,2%; thu lệ phí trước bạ đạt 74,4%; thu phí - lệ phí đạt 70,4%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 96,0%; thu khác ngân sách đạt 92,1 %; thu cổ tức, lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 222,5%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác đạt 123,6%.

Năm 2025, dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Tài chính giao thu là 22.316 tỷ đồng, trong đó: thu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ là 19.350 tỷ đồng, thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũ là 2.966 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn 6/17 khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt thấp hơn 58,3% dự toán. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp đạt 42,9%, nếu trừ số thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, thì đạt 57,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 15,1%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 56%; thu tiền cho thuê đất đạt 51,8%...

Dự báo thu ngân sách còn nhiều khó khăn

Theo đánh giá của người đứng đầu Thuế tỉnh Quảng Ngãi, 7 tháng đầu năm 2025 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của các chính sách hỗ trợ thuế, dẫn đến một số khoản thu giảm so với tiến độ dự toán và cùng kỳ, số thu giảm chủ yếu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đơn vị có số thu chiếm tỷ trọng lớn trên địa bàn.

Cụ thể, trong kỳ phát sinh gia hạn 1.798 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, dẫn đến số thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 42,8% dự toán trung ương giao, đạt 42,8% dự toán tỉnh giao, bằng 85,7% so với cùng kỳ thực hiện.

Công chức thuế tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra thuế chống thất thu ngân sách nhà nước. Ảnh: TN

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt là nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần vào hoàn thành mục tiêu chung của cả giai đoạn.

Tuy nhiên, dự báo từ nay đến cuối năm, vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành dự toán thu cả năm 2025. Nguyên nhân là do giá dầu thô trên thế giới vẫn còn ở mức thấp; một số chính sách miễn, giảm tiền thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, chống thất thu thuế trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 được Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao.

Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang đối diện với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, do chịu tác động bởi chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn trầm lắng, dẫn đến nguồn thu tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Văn Tiếp cho biết, Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ AI nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, triển khai hiệu quả hệ thống hóa đơn điện tử; tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ thuế điện tử. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra thuế chống thất thu ngân sách nhà nước, quản lý rủi ro và thực hiện công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế./.