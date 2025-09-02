Ngày 2/9: Giá heo hơi đi ngang trong ngày nghỉ lễ

Giá heo hơi hôm nay (2/9) trên cả nước đi ngang sau nhiều ngày biến động, chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới. Hiện giá heo hơi đang dao động từ 51.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay dao động từ 51.000 - 58.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi giữ ổn định trong khoảng 53.000 . 56.000 đồng/kg. Theo đó, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Phú Thọ, cùng ghi nhận mức 56.000 đồng/kg, là các địa phương có giá cao nhất.

Ngược lại, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục neo ở mức thấp nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg.

Những tỉnh còn lại như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên… phổ biến từ 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giữ nhịp ổn định, dao động 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu khu vực với mức 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đà Nẵng duy trì mức thấp nhất cả nước, chỉ 51.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk dao động quanh 52.000 - 53.000 đồng/kg; Khánh Hòa đạt 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục đi ngang, dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ là hai địa phương có mức cao nhất cả nước, đạt 58.000 đồng/kg.

Nhóm các tỉnh TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang cùng neo ở mức 57.000 đồng/kg. Riêng Vĩnh Long đang thu mua thấp hơn, ở mức 56.000 đồng/kg./.