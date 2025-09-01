Ngày 1/9: Đà giảm của giá dầu thế giới chưa thấy điểm dừng

Giá dầu thế giới hôm nay (1/9) đang đứng trước nhiều yếu tố bất định, trong bối cảnh giá cả liên tục dao động. Tâm điểm chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc họp sắp tới của OPEC+, khối này được dự báo sẽ tăng cường sản lượng, gây áp lực lên giá dầu toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 1/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,46 USD/thùng, giảm 0,74% (tương đương giảm 0,50 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 64,01 USD/thùng, giảm 0,91% (tương đương giảm 0,59 USD/thùng).

Theo các nhà phân tích, thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ vào tuần tới. Nhóm này đã đẩy mạnh tăng sản lượng nhằm giành lại thị phần, làm gia tăng lo ngại dư cung, kéo theo giá dầu giảm.

Tại Mỹ, mùa hè là giai đoạn tiêu thụ nhiên liệu cao nhất, dự kiến sắp kết thúc, báo hiệu nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại nước này sẽ hạ nhiệt. Ngoài ra, thị trường cũng lo ngại tác động của các mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên các mặt hàng nhập khẩu có thể làm suy yếu triển vọng kinh tế trong năm tới.

Tồn kho dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/8 giảm mạnh hơn so với dự kiến, phản ánh nhu cầu tiêu thụ cuối hè vẫn ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và vận tải.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục phớt lờ sức ép của Mỹ về việc ngừng mua dầu từ Nga. Mặc dù Washington vừa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ, lên tới 50%, nhưng giới thương nhân cho biết lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào Ấn Độ vẫn sẽ tăng trong tháng 9./.