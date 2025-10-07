Ngày 7/10: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (7/10) tăng mạnh sau khi OPEC+ chỉ nâng sản lượng nhẹ hơn dự kiến cho tháng 11, giữa lo ngại dư cung và triển vọng nhu cầu yếu trong quý IV. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,52 USD/thùng, tăng 1,53%; giá dầu WTI ở mốc 61,79 USD/thùng, tăng 1,51%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 7/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,52 USD/thùng, tăng 1,53% (tương đương tăng 0,99 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,79 USD/thùng, tăng 1,51% (tương đương tăng 0,92 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi OPEC+ công bố kế hoạch tăng sản lượng khiêm tốn hơn dự kiến cho tháng 11, làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung dư thừa. Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu yếu trong quý IV có thể sẽ hạn chế đà tăng trong ngắn hạn.

Trước đó, OPEC cùng Nga và một số nhà sản xuất nhỏ khác cho biết sẽ nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11, tương đương mức tăng của tháng 10, giữa lúc thị trường vẫn lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài.

Ả Rập Xê Út cũng giữ nguyên giá bán chính thức đối với dầu Arab Light xuất sang châu Á. Một số nhà máy lọc dầu trong khu vực từng kỳ vọng giá bán sẽ tăng nhẹ, song kỳ vọng này đã giảm sút khi nguồn cung dầu Trung Đông gia tăng, khiến mức chênh lệch giá giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng qua.

Dù Mỹ đang gây sức ép buộc Ấn Độ cắt giảm nhập khẩu dầu Nga, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết các cuộc tấn công gần đây nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga đã khiến nguồn cung dầu nước này tăng lên, phần nào hỗ trợ giá dầu toàn cầu.

Trong ngắn hạn, các nhà phân tích dự đoán mùa bảo dưỡng nhà máy lọc dầu sắp tới ở Trung Đông cũng sẽ góp phần hạn chế đà tăng giá.

Ngoài ra, triển vọng nhu cầu suy yếu trong quý IV là yếu tố khác khiến thị trường khó bứt phá. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, trong tuần kết thúc ngày 26/9, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng mạnh hơn dự kiến, trong bối cảnh hoạt động lọc dầu và nhu cầu giảm./.