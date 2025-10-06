Ngày 6/10: Giá dầu thế giới tiếp tục hồi phục

Giá dầu thế giới hôm nay (6/10) tăng sau thông tin 8 quốc gia OPEC+ có khả năng sẽ quyết định nâng sản lượng khai thác dầu trong tháng tới. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,36 USD/thùng, tăng 0,66%; giá dầu WTI ở mốc 60,69 USD/thùng, tăng 0,66%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng sau thông tin 8 quốc gia OPEC+ có khả năng sẽ quyết định nâng sản lượng khai thác dầu trong tháng tới. Ảnh minh họa

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 6/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,36 USD/thùng, tăng 0,66% (tương đương tăng 0,42 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,69 USD/thùng, tăng 0,66% (tương đương tăng 0,40 USD/thùng).

Việc OPEC+ dự kiến tăng sản lượng, cùng với đường ống dẫn dầu giữa Iraq và khu vực người Kurd bắt đầu hoạt động trở lại sau hai năm rưỡi tạm ngừng, đang tạo áp lực lên giá dầu.

8 quốc gia thành viên OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về việc nâng sản lượng trong cuộc họp vào Chủ nhật tới. Ả Rập Xê Út đang thúc đẩy một đợt tăng mạnh nhằm giành lại thị phần, trong khi Nga ủng hộ mức tăng nhẹ hơn. Các nhà phân tích nhận định, nguồn cung có thể gia tăng, kết hợp với hoạt động lọc dầu toàn cầu suy yếu do bảo trì định kỳ và nhu cầu giảm theo mùa, sẽ tiếp tục gây áp lực giảm lên thị trường dầu trong thời gian tới.

Các nhà phân tích của JPMorgan cũng nhận định, tháng 9 đánh dấu bước ngoặt, khi thị trường dầu mỏ hướng tới thặng dư đáng kể trong quý IV/2025 và kéo dài sang năm 2026.

Các chuyên gia cảnh báo nguồn cung gia tăng, cộng với việc các nhà máy lọc dầu toàn cầu giảm công suất do bảo dưỡng và nhu cầu theo mùa sụt giảm, sẽ gây sức ép lên thị trường./.