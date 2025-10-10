Bảo hiểm phi nhân thọ: Doanh thu tăng hơn 10%, thị trường khởi sắc

(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 64.400 tỷ đồng, tăng 10,1%. Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm tốt, chỉ số về doanh thu, đầu tư tăng trưởng tích cực…, kỳ vọng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tín hiệu khả quan từ các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm. Điển hình như Bảo hiểm PVI, một trong những tên tuổi hàng đầu thị trường đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 3.900 tỷ đồng lên 4.320 tỷ đồng, củng cố vị thế dẫn dầu về quy mô vốn trong khối bảo hiểm phi nhân thọ.

Đây là lần tăng vốn thứ 3 trong hai năm liên tiếp của Bảo hiểm PVI. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, việc tăng vốn nằm trong lộ trình củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng quản lý rủi ro và mở rộng quy mô hoạt động. Với mức vốn mới, công ty có thể gia tăng khả năng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các dự án trọng điểm quốc gia, những hợp đồng có giá trị lớn và phức tạp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế. Đây cũng là nền tảng để công ty phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

BIC sẽ tập trung đẩy mạnh các kênh phân phối bán lẻ, tăng cường hợp tác với đối tác ngân hàng. Ảnh: Phan Hà

Bảo hiểm PJICO cũng đánh dấu bước phát triển vững chắc khi liên tiếp được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới AM Best công nhận năng lực tài chính (FSR) ở mức B++ (tốt), xếp hạng năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) ở mức “bbb” (tốt) và xếp hạng theo thang điểm Quốc gia Việt Nam (NSR) ở mức cao nhất aaa.VN (xuất sắc). Triển vọng các xếp hạng đều được đánh giá là Ổn định.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Bảo hiểm PJICO được tổ chức xếp hạng tín nhiệm ngành bảo hiểm hàng đầu thế giới duy trì xếp hạng năng lực tài chính ở mức tốt. Các đánh giá này phản ánh sức mạnh năng lực tài chính vững chắc, năng lực quản trị rủi ro phù hợp của Bảo hiểm PJICO trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng đến các chuẩn mực quốc tế về năng lực tài chính, an toàn vốn và hiệu quả khai thác bảo hiểm.

Đặc biệt, trong năm 2024, PJICO đã vượt kế hoạch doanh thu với hơn 5.279 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9%, đồng thời duy trì lợi nhuận ổn định đạt 291 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch. Các đánh giá tích cực về năng lực tài chính và quản trị rủi ro của Bảo hiểm PJICO phản ánh sự thích ứng hiệu quả của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2025, Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc 1.745 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm dự kiến tăng gần 4 lần, đạt 449 tỷ đồng. Theo đó, công ty sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, điều chỉnh các sản phẩm kém hiệu quả, tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt nhằm kiểm soát chi phí, quy trình bồi thường…, giúp duy trì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Không kém phần nổi bật, Bảo hiểm BIC cũng nhận được xếp hạng tín nhiệm năm 2025 từ AM Best. Theo đó, AM Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (Tốt), định hạng tín nhiệm theo thang điểm quốc gia Việt Nam ở mức aaa.VN (Xuất sắc), cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là ổn định.

Kết quả định hạng trên thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, kết quả kinh doanh ấn tượng, hồ sơ năng lực vững vàng và hệ thống quản trị rủi ro an toàn, hiệu quả của BIC. Năng lực tài chính vững mạnh của BIC được khẳng định qua vốn hóa có điều chỉnh rủi ro cao nhất, được đo lường theo chỉ số BCAR - Best’s Capital Adequacy Ratio. Ngoài ra, BIC có khả năng tạo vốn tốt từ năng lực nội tại nhờ việc tăng trưởng lợi nhuận ổn định và kế hoạch chi trả cổ tức hợp lý.

Kỳ vọng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra

Sự tăng trưởng của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ đến từ quy mô vốn, mà còn nhờ các doanh nghiệp liên tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ số hóa trong quản lý, bán hàng cũng như bồi thường. Đặc biệt, việc nâng cao hiệu quả khai thác và quản trị rủi ro cũng giúp doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát triển ổn định, thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đại diện Bảo hiểm PJICO cho biết, năm 2025, PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.175 tỷ đồng, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 306 tỷ đồng. Với nền tảng tài chính vững chắc, mạng lưới rộng khắp và định hướng khách hàng làm trung tâm, Bảo hiểm PJICO tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng danh mục sản phẩm hiện đại, đa dạng kênh phân phối và tối ưu hoạt động quản trị – kinh doanh. Đây chính là các nền tảng quan trọng giúp PJICO hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường.

Chia sẻ về những giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh những tháng cuối năm 2025, đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, BIC sẽ tập trung đẩy mạnh các kênh phân phối bán lẻ, tăng cường hợp tác với đối tác ngân hàng, fintech để mở rộng mạng lưới phân phối; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định bồi thường; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới; tăng cường công tác đào tạo đại lý, đối tác; đẩy nhanh tiến độ triển khai của các dự án công nghệ thông tin…

Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025, đại diện Bảo hiểm VBI cho biết, công ty sẽ đẩy mạnh kinh doanh vào các sản phẩm trọng điểm và tiềm năng, phù hợp xu hướng; Đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu suất lao động, tối ưu quy trình và trải nghiệm khách hàng; thúc đẩy hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Với mức tăng trưởng hơn 10% doanh thu, sự củng cố năng lực tài chính mạnh mẽ và những bước tiến trong nâng hạng trên thị trường, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang trên đà tăng tốc mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp thị trường khởi sắc và sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.