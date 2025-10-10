Ngành Dự trữ Nhà nước: Xuất cấp kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

(TBTCO) - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các địa phương, Cục Dự trữ Nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính và kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương, góp phần khắc phục hậu quả và từng bước ổn định đời sống nhân dân.

Xuất cấp vật tư, thiết bị khắc phục hậu quả thiên tai cho tỉnh Lạng Sơn

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp 2 cơn bão số 10, 11 đổ bộ vào nước ta gây hậu quả nặng nề. Do hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt ở nhiều nơi tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng trong tình trạng ngập úng và cô lập hoàn toàn. Nhiều hệ thống sông tại các tỉnh xuất hiện lũ đặc biệt lớn, vượt trên mức lịch sử năm 2024.

Thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, tính đến 17 giờ ngày 8/10 thông tin nhanh từ các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn sau bão số 11: Gần 22.600 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi; gần 17.000 nhà bị ngập…

Xuất cấp các thiết bị, vật tư từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Trường

Tại Lạng Sơn, theo thống kê của UBND tỉnh, tính đến ngày 8/10, mưa lũ khiến 5.083 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 2.158 nhà bị ngập nước, 2.577 nhà bị cô lập, 246 nhà bị sạt lở đất. Đặc biệt, tình trạng ngập lụt diện rộng ở các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt... khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, ngay sau khi nhận được đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ngày 7/10/2025 về xuất cấp đột xuất phương tiện, vật tư khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Lạng Sơn, triển khai chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã giao Chi cục DTNN khu vực III, VI triển khai xuất cấp 4 xuồng cao tốc (gồm 2 xuồng cao tốc loại DT1, 2 xuồng cao tốc loại DT2); 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; 300 bè nhẹ cứu sinh; 5.000 phao tròn cứu sinh; 5.000 phao áo cứu sinh.

Sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn Cục Dự trữ Nhà nước và các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Cục Dự trữ Nhà nước chủ động nguồn lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực: III, VI chỉ đạo cán bộ, nhân viên tại các điểm kho có hàng dự trữ quốc gia xuất cấp, khẩn trương huy động phương tiện, tổ chức bốc xếp và vận chuyển số vật tư, thiết bị trên tới Lạng Sơn, đảm bảo bàn giao an toàn, kịp thời.

Ngay trong đêm 7/10 và rạng sáng 8/10/2025, Chi cục DTNN khu vực III và Chi cục DTNN khu vực VI đã nhanh chóng hoàn thành xuất cấp 4 xuồng cao tốc; 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; 300 bè nhẹ cứu sinh; 5.000 phao tròn cứu sinh; 5.000 phao áo cứu sinh cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn đảm bảo an toàn, kịp thời theo quy định.

Những thiết bị này được sử dụng tại các địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, giúp lực lượng cứu hộ địa phương di chuyển, tiếp cận nhanh chóng các khu vực bị ngập sâu, sạt lở, hỗ trợ người dân sơ tán và cứu trợ khẩn cấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ngành DTNN đã xuất cấp kịp thời các thiết bị, vật tư hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ người dân địa phương.

Xuất cấp hỗ trợ người dân tại Quảng Trị, Huế

Trước đó, để hỗ trợ người dân tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Cục DTNN đã kịp thời ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

Theo đó, Cục DTNN đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-CDT ngày 03/10/2025 về xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 625/QĐ-CDT ngày 04/10/2025 xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân TP. Huế. Đồng thời giao các Chi cục DTNN khu vực triển khai xuất khẩn cấp hàng hóa dự trữ quốc gia cho các địa phương.

Cụ thể, đối với tỉnh Quảng Trị, Cục DTNN đã giao Chi cục DTNN khu vực IX và Chi cục DTNN khu vực X thực hiện xuất cấp: 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 1.500 chiếc phao áo cứu sinh, 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 10 bộ máy bơm nước chữa cháy, 6 bộ máy phát điện các loại (2 bộ loại 30 KVA và 2 bộ loại 150 KVA), 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ và 1.000 chiếc phao áo cứu sinh.

Đối với TP. Huế, Cục DTNN giao Chi cục DTNN khu vực IX và Chi cục DTNN khu vực X thực hiện xuất cấp: 2 bộ xuồng cao tốc loại DT3, 2.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 637 chiếc phao áo cứu sinh, 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 50 bộ máy phát điện loại 50 KVA (Chi cục DTNN khu vực IX thực hiện) và 1.363 chiếc phao áo cứu sinh, 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 3 bộ máy phát điện các loại, 4 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ (giao Chi cục DTNN khu vực X thực hiện).

Các Chi cục DTNN khu vực IX và X đã khẩn trương phối hợp với UBND TP. Huế và UBND tỉnh Quảng Trị về giao, nhận hàng dự trữ quốc gia để Tỉnh có quyết định tiếp nhận số lượng vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích.