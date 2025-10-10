Everland thu hồi quyết định nhận chuyển nhượng dự án tại Bắc An Khánh

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (HOSE: EVG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 7/10/2025 về việc thông qua chủ trương thu hồi khoản tiền đặt cọc cho việc nhận chuyển nhượng một phần dự án tại ô đất HH5, khu đô thị mới Bắc An Khánh (Splendora).

Phối cảnh dự án Splendora Bắc An Khánh

Cụ thể, Theo nghị quyết HĐQT ngày 07/10, EVG sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng đặt cọc số HH5/2023/HĐĐC/AK-EVG ký từ tháng 8/2023, đồng thời thu hồi lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc. Khoản tiền này sẽ được dùng để tất toán khoản vay tại ngân hàng, phần còn lại phục vụ đầu tư, kinh doanh khác của Công ty.

Nguyên nhân cho việc thu hồi xuất phát từ việc dự phải điều chỉnh chủ trương đầu tư khiến quá trình chuyển nhượng kéo dài, trong khi Everland phải gánh chi phí lãi vay lớn, làm gia tăng áp lực tài chính doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 (soát xét), Everland hiện có khoản phải thu ngắn hạn hơn 637 tỷ đồng từ An Khánh JVC, cùng 59 tỷ đồng chi phí vay vốn theo thỏa thuận giữa hai bên.

Để phục vụ hợp đồng này, doanh nghiệp đã vay dài hạn 523 tỷ đồng tại một ngân hàng chi nhánh Hà Nam với lãi suất 12%/năm, đồng thời thế chấp toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến hợp đồng đặt cọc làm tài sản bảo đảm.

Ngoài ra, theo lý giải của Everland, một trong những nguyên nhân khác khiến Everland quyết định rút vốn là quy định kế toán mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Kế toán – Kiểm toán Việt Nam ban hành.

Nếu trước đây doanh nghiệp có thể vốn hóa chi phí lãi vay vào giá trị dự án, thì nay phải hạch toán trực tiếp vào chi phí hoạt động, khiến kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này khiến lợi nhuận giai đoạn 2023–2024 của Everland chuyển từ lãi sang lỗ, dù công ty vẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lãnh đạo EVG cho biết Doanh nghiệp chỉ tham gia khoảng 15% giá trị phần dự án HH5, còn lại phối hợp cùng các đối tác khác do quy mô vốn đầu tư rất lớn. Việc mới dừng ở bước đặt cọc được lý giải là bởi EVG đang phải cân đối và phân bổ nguồn vốn cho nhiều dự án song song, nên chưa thể triển khai sâu hơn tại thời điểm hiện nay.

Tuy vậy, EVG cũng dự kiến chuyển hướng sang hợp tác phát triển dự án HH5 với các nhà đầu tư khác trong quý 4 năm nay.

Được biết, Khu đô thị mới Bắc An Khánh (nay là Mailand Hanoi City) nằm tại huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội. Dự án có quy mô 264ha, tổng mức đầu tư khoảng 38 ngàn tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), khởi công từ năm 2006, tuy nhiên do thay đổi khung pháp lý, dự án nhiều lần phải thay đổi chủ trương đầu tư. Khu đô thị bao gồm chung cư, biệt thự và nhà liền kề, cùng trung tâm thương mại, văn phòng, khu vui chơi và tiện ích công cộng...

Dự án do Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) làm chủ đầu tư.