Ngày 1/9: Giá cà phê bất ngờ giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay (1/9) dao động trong khoảng 151.000 - 152.000 đồng/kg, tăng mạnh từ 6.000 đến 7.500 đồng/kg trong tuần qua, và đạt mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ giảm từ 1.400 đến 1.800 đồng/kg so với tuần trước.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ giảm từ 1.400 đến 1.800 đồng/kg so với tuần trước. Ảnh tư liệu

Giá cà phê dao động trong khoảng 121.700 - 122.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ giảm. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 121.700 - 122.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.600 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122.400 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai ổn định, giao dịch ở mốc 122.100 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giá ở mức 121.700 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ giảm từ 1.400 đến 1.800 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 1.400 đồng/kg so với tuần trước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cũng giảm lần lượt 1.600 đồng/kg và 1.700 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, giá giảm tới 1.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 5.001 USD/tấn, tăng 5,1% (243 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,5% (165 USD/tấn), lên mức 4.815 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,6% (6,2 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 396,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,1% (7,8 US cent/pound), đạt 386,1 US cent/pound.

Giá cà phê trong tuần qua tăng mạnh nhờ hoạt động mua tích cực từ các nhà đầu cơ. Tồn kho trên sàn giảm thúc đẩy đà tăng, đặc biệt khi các nhà rang xay Mỹ đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung thay thế sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil.

Bên cạnh đó, các dự báo về sản lượng cà phê giảm tại Brazil cũng góp phần đẩy giá lên cao. Indonesia đã hết vụ thu hoạch, còn Việt Nam chưa vào vụ.

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tuần qua tăng mạnh từ 6.000 đến 7.500 đồng/kg. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151.000 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại Đắk Lắk hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Gia Laiổn định hiện ở mức 151.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 151.000 - 152.000 đồng/kg, tăng mạnh từ 6.000 đến 7.500 đồng/kg trong tuần qua, và đạt mức cao nhất trong ba tháng trở lại đây. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông và Đắk Lắk đang được thu mua ở mức cao nhất là 152.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với tuần trước.

Đặc biệt, giá tiêu tại Gia Lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong tuần qua khi tăng 7.500 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Phước, giá đồng loạt tăng 7.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao nếu nguồn cung vẫn hạn chế, cùng với sự hỗ trợ từ việc tăng nhập khẩu để phục vụ nhu cầu mùa lễ hội cuối năm. Để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc từ những thị trường cao cấp.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định ở mức 7.216 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok 10.028 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 6.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đi ngang. Cụ thể, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng 9.150 USD/tấn.

Kết thúc tuần qua, IPC báo giá tiêu đen Indonesia tăng 87 USD/tấn so với tuần trước. Đáng chú ý, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng vọt 400 USD/tấn. Duy nhất giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 32 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu Malaysia ASTA tăng 100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng 200 USD/tấn./.