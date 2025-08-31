Ngày 31/8: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay (31/8) tăng nhẹ trở lại so với hôm qua. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 121.700 - 122.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu quay đầu giảm sau bốn ngày tăng liên tiếp.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại. Ảnh tư liệu

Giá cà phê dao động trong khoảng 121.700 - 122.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 31/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại 100 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 121.700 - 122.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.600 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 100 đồng/kg hiện có giá 122.100 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định ở mức 121.700 đồng/kg.

Trong những tháng gần đây, giá cà phê trong nước không còn song hành với giá cà phê thế giới mà chịu ảnh hưởng chủ yếu từ cung cầu nội địa. Nhiều nông dân có tiềm lực tài chính vững tiếp tục giữ hàng, không chịu áp lực bán ra. Vì vậy, đã có thời điểm giá cà phê trong nước cao hơn giá sàn thế giới hơn 10.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 5.001 USD/tấn, giảm 0,14% (7 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,15% (7 USD/tấn), lên 4.815 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,35% (9,1 US cent/pound) so với hôm qua, lên 396,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,28% (8,6 US cent/pound), lên 386,1 US cent/pound.

Tính chung tuần qua, giá cà phê Arabica đã tăng 2% và đạt mức tăng tới 34% trong vòng 4 tuần gần nhất. Hoạt động mua vào mang tính đầu cơ gia tăng mạnh, trong khi lượng tồn kho trên sàn giảm khiến các nhà rang xay Mỹ phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Giá tiêu giảm nhẹ từ 500 đến 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm quay đầu giảm nhẹ từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151.000 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Gia Lai giảm 500 đồng/kg hiện ở mức 151.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1.000 đồng/kg hiện ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg hiện ở mức 151.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.216 USD/tấn; tiêu trắng Muntok đạt 10.028 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng mạnh so với hôm qua ở mức 6.700 USD/tấn (tăng 1,04%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu thế giới kết thúc tháng 8 với nhiều tín hiệu lạc quan. Giá cả tại tất cả các nước sản xuất lớn đều không giảm./.