Ngày 30/8: Giá dầu thế giới tiếp tục đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (30/8) giảm khi giới giao dịch dự báo nhu cầu tại Mỹ sẽ yếu đi. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,14 USD/thùng, giảm 0,70%; giá dầu WTI ở mốc 63,97 USD/thùng, giảm 0,94%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 68,14 USD/thùng, giảm 0,70%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 30/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 68,14 USD/thùng, giảm 0,70% (tương đương giảm 0,48 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,97 USD/thùng, giảm 0,94% (tương đương giảm 0,61 USD/thùng).

Theo chuyên gia Tamas Varga của PVM Oil Associates, thị trường phần nào đang hướng sự chú ý đến cuộc họp OPEC+ vào tuần tới. Trong thời gian qua, sản lượng từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (gọi chung là OPEC+) đã tăng lên khi nhóm này đẩy nhanh việc gia tăng khai thác để giành lại thị phần, từ đó làm gia tăng nguồn cung và gây áp lực giảm giá lên thị trường toàn cầu.

Giá dầu đã tăng đầu tuần này do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cảng xuất khẩu dầu của Nga, song thông tin về khả năng các đồng minh châu Âu của Ukraine bàn bạc một lệnh ngừng bắn đã khiến giá hạ nhiệt trở lại,

Chuyên gia Vivek Dhar của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia trong một báo cáo dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống 63 USD/thùng trong quý IV/2025. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi phản ứng của Ấn Độ trước sức ép từ Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ lên tới 50%. Tuy nhiên, cho đến nay Ấn Độ vẫn phớt lờ yêu cầu từ Mỹ và xuất khẩu dầu Nga sang Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trong tháng 9./.