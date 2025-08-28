(TBTCO) - Từ 15h00 chiều ngày 28/8, giá các loại xăng, dầu đồng loạt tăng theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.771 đồng/lít, tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.363 đồng/lít, tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.357 đồng/lít, tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Dầu hỏa: không cao hơn 18.225 đồng/lít, tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.260 đồng/kg, tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

15h ngày 28/8, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).