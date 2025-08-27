Ngày 27/8: Giá heo hơi cả nước giảm mạnh và lan rộng cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay (27/8) trên cả nước giảm mạnh và lan rộng cả ba miền. Miền Trung - Tây Nguyên giảm sâu nhất, chỉ quanh 51.000 -53.000 đồng/kg; miền Bắc phổ biến 53.000 - 55.000 đồng/kg; miền Nam dao động 58.000 - 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục suy yếu. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, sau nhiều ngày liên tiếp điều chỉnh, giá heo hơi sáng 27/8 tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai hiện giao dịch ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên vẫn giữ giá cao hơn nhưng cũng chỉ quanh 55.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động 53.000- 55.000 đồng/kg, trung bình vùng giảm còn 54.200 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến mức giảm mạnh nhất cả nước. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi hiện chỉ còn 51.000 - 52.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk dao động quanh 53.000 đồng/kg. Một số địa phương như Gia Lai duy trì mức thấp nhất khu vực, 54.000 đồng/kg. Trung bình toàn vùng miền Trung - Tây Nguyên chỉ còn khoảng 53.200 đồng/kg.

Sự sụt giảm sâu này khiến người chăn nuôi lo ngại khi mức giá hiện tại thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Trong khi đó, nguồn cung vẫn dồi dào và sức mua thịt heo chưa phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng giảm tại nhiều địa phương. Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng ghi nhận mức 58.000 đồng/kg. Cần Thơ và Đồng Tháp hạ còn 59.000 đồng/kg. Một số nơi như Cà Mau, An Giang, Tây Ninh duy trì quanh 60.000 đồng/kg. Trung bình toàn miền Nam đạt khoảng 59.800 đồng/kg.

Trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi dần được kiểm soát, thị trường vẫn cần thời gian để phục hồi sức mua. Dự báo những ngày tới, giá heo hơi cả nước sẽ còn nhiều biến động khi nguồn cung vẫn lớn trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có sự đột phá./.