Vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch

(TBTCO) - 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu đã được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Quốc gia, phản ánh toàn diện sự phát triển đa dạng của ngành Du lịch Việt Nam, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa đến đào tạo, truyền thông và sáng tạo sản phẩm.

Sáng nay (27/9), tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Cục Quốc gia Việt Nam phối hợp với Báo Văn hóa tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam. Sự kiện không chỉ vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo và cơ quan truyền thông xuất sắc, mà còn là minh chứng sống động cho sự bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, ngành kinh tế đã vươn lên dẫn đầu khu vực về tốc độ phục hồi sau đại dịch và đạt mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là thời khắc chúng ta vinh danh những “đại sứ thương hiệu” của Việt Nam; để khẳng định vai trò trụ cột của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong phát triển kinh tế đất nước, góp phần quan trọng nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế...

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Tuấn

Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8,3 - 8,5% và tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên. Điều này đòi hỏi ngành du lịch cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đóng góp nhiều hơn nữa. "Chúng ta phải cùng nhau hành động để phấn đấu đạt được những con số ấn tượng: đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc một triệu tỷ đồng. Những con số này không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời hiệu triệu thôi thúc mỗi chúng ta phải đột phá, đổi mới sáng tạo hơn nữa", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

“Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trong thời gian tới ngành du lịch cần tiếp tục tăng tốc, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để du khách có thể trải nghiệm Việt Nam một cách tốt nhất; phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn liền với những mô hình kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn để mỗi hành trình không chỉ là khám phá mà còn là đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước; xây dựng và nâng tầm hệ thống sản phẩm du lịch đậm đà bản sắc dân tộc, độc đáo, sáng tạo, chuyên nghiệp, chất lượng vượt trội để khẳng định: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh, thân thiện”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ 2024), phục vụ 106 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 707 nghìn tỉ đồng. Việt Nam cũng liên tục cải thiện vị trí trong Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

113 doanh nghiệp, đơn vị được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. Ảnh: Trần Tuấn

Tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cho biết, Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành du lịch nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch góp phần từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ thống danh thắng đặc sắc đến truyền thống lịch sử hào hùng kết hợp với tinh hoa văn hóa độc đáo, đa dạng; con người thân thiện, mến khách. Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm chỉ đạo ngành Du lịch phát huy tốt nhất tiềm năng con người, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

“Dưới sự quan tâm với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp, đồng hành của các bộ, ngành, địa phương và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Du lịch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, hấp dẫn, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới” - Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ sự tin tưởng../.