Hà Nội thu khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

(TBTCO) - Sở Du lịch Hà Nội vừa cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch Thủ đô đón khoảng 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 254% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 110.000 lượt, tăng khoảng 287%, khách du lịch nội địa đạt khoảng 450.000 lượt, tăng khoảng 241%.

Tổng thu từ khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 254% so với cùng kỳ năm 2025.

Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn trên địa bàn thành phố ước đạt 73,8%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ các điểm đến, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, từ 01/01 đến 03/01/2026, lượng khách tham quan tại nhiều khu, điểm du lịch tăng cao như: Vườn Thú Hà Nội đón 38.350 lượt khách; di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 22.848 lượt; di tích Hoàng thành Thăng Long đón hơn 9.000 lượt; di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 11.259 lượt; Làng cổ Đường Lâm với 5.500 lượt; điểm du lịch Dương Xá (Gia Lâm) 3.560 lượt...

Khách du lịch trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp Tết Dương lịch năm 2026. Ảnh: Bùi Phương

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch thủ đô trong dịp Tết dương lịch này được nhận định do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách bố trí thời gian nghỉ ngơi, tham quan, trải nghiệm.

Hà Nội cũng chủ động đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tạo nên sự khác biệt, đổi mới, kết hợp hài hòa giữa di sản, văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại.

Trong dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, triển khai hàng loạt chương trình trải nghiệm mới như không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - tháp Rùa, triển lãm số "Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản", các chương trình countdown, trình diễn âm nhạc, nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Đặc biệt, năm nay Hà Nội tạo điểm nhấn rõ nét với sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ cao như vở trình diễn "Kinh đô Thăng Long" tại Hoàng thành Thăng Long với công nghệ 3D mapping.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản cho biết lượng khách du lịch chọn Hà Nội làm điểm đến trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 tăng trưởng mạnh mẽ đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là kỳ nghỉ 4 ngày - kéo dài hơn so với dịp Tết Dương lịch 2025 chỉ nghỉ một ngày. Kỳ nghỉ dài ngày tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tham quan, du lịch.

Đặc biệt ngành du lịch Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp địa phương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm đã thu hút một lượng lớn du khách về Hà Nội trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.