Ngày 25/9: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay (25/9) tại miền Bắc duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc, trong khi đó miền Trung và miền Nam lại đối mặt với đợt giảm giá mạnh mẽ, có nơi sụt giảm tới 2.000 đồng/kg chỉ trong một ngày.

Ngược lại với xu thế chung, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay vẫn giữ vững phong độ. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi vẫn giữ vững phong độ. Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên ổn định ở mức 55.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên duy trì 56.000 đồng/kg.

Lai Châu và Sơn La ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg, một sự "lặng sóng" đầy bất ngờ giữa bối cảnh thị trường chung đang xáo động.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi có xu hướng giảm đáng báo động tại nhiều tỉnh thành. Quảng Ngãi và Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 56.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Quảng Trị giảm 1.000 đồng/kg, về mức 54.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Gia Lai cũng chung mức giảm 1.000 đồng/kg, còn 57.000 đồng/kg. Lâm Đồng chứng kiến giá giảm về 58.000 đồng/kg.

Dù vậy, một số tỉnh vẫn kiên cường giữ giá: Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì 54.000 đồng/kg; Huế ổn định 55.000 đồng/kg; Đà Nẵng giữ 56.000 đồng/kg.

Toàn miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 54.000 đồng/kg đến 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng không thoát khỏi "cơn địa chấn", với nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Đồng Tháp hứng chịu mức giảm mạnh nhất: 2.000 đồng/kg, xuống chỉ còn 58.000 đồng/kg. Đồng Nai, An Giang, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 58.000 đồng/kg. Vĩnh Long cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 57.000 đồng/kg.

Giữa bối cảnh đó, Tây Ninh và Cần Thơ vẫn giữ nguyên giá, lần lượt là 59.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Mức giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động từ 57.000 đồng/kg đến 59.000 đồng/kg./.