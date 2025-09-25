(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57, ngày 24/9, các bộ trưởng ASEAN đã tiến hành tham vấn với các đối tác đối thoại chủ chốt gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Quang cảnh Hội nghị AEM-57. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57, ngày 24/9, các bộ trưởng ASEAN đã tiến hành tham vấn với các đối tác đối thoại chủ chốt gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, để xây dựng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn. Tham dự các sự kiện có Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Tại các cuộc họp, các bộ trưởng ASEAN và đối tác tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư, nhằm tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì sự ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Phát biểu sau các cuộc tham vấn, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, ông Zafrul Abdul Aziz, cho biết ASEAN đang tích cực kiến tạo một hệ sinh thái thương mại và đầu tư cởi mở, kiên cường và sẵn sàng cho tương lai. Ông nhấn mạnh ASEAN "không chờ đợi cơ hội mà kiến tạo cơ hội."

Các cuộc tham vấn đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng, trong đó các bộ trưởng kinh tế ASEAN và Trung Quốc nhất trí về nguyên tắc xây dựng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn.

Một trong những mục tiêu ưu tiên là ký kết Nghị định thư Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA 3.0) vào tháng 10/2025 tại Hội nghị cấp cao ASEAN, với kỳ vọng sẽ nâng cấp khuôn khổ thương mại lên một cấp độ mới, dựa trên luật lệ và phù hợp với bối cảnh tương lai.

Đáng chú ý, cuộc họp với đối tác Hàn Quốc tập trung vào việc nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA), đặc biệt nhấn mạnh vào các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, khoáng sản thiết yếu, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), tính bền vững và nền kinh tế xanh.

Bên cạnh đó, tại cuộc tham vấn với đối tác Nhật Bản, các bên tập trung vào tiến độ thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP), thảo luận các vấn đề như khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, kinh tế xanh, kinh tế số và xây dựng một ASEAN bao trùm.

Tương tự, tại cuộc họp với đại diện thương mại Mỹ, các bên đã thảo luận việc rà soát Khung thương mại và đầu tư (TIFA) giai đoạn 2024-2025 và thông qua Kế hoạch công tác TIFA giai đoạn 2025-2026, với các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm kinh tế số, phát triển MSME, tạo thuận lợi thương mại và sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, cuộc tham vấn ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) đã thảo luận về việc tăng cường tận dụng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), kinh tế số, xây dựng năng lực cho MSME và các sáng kiến nghiên cứu chung./.