Giá vàng hôm nay (24/9): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 0,62% trong 24 giờ qua. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt so với hôm qua, mức tăng cao nhất 1,5 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/9, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.673,68 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:32:14 sáng 24/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.673,68 USD/oune, tăng 23,35 USD/ouce, tương đương với mức tăng 0,62% tronh 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcobank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 119,023 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.484 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 24/9, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt so với phiên sáng 23/9.

Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng (tăng 1,4 triệu đồng/lượng).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng 1 – 1,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 – 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 128,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều./.