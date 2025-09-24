Giá vàng hôm nay (24/9): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng

|Sáng 24/9, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.673,68 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:32:14 sáng 24/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.673,68 USD/oune, tăng 23,35 USD/ouce, tương đương với mức tăng 0,62% tronh 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcobank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 119,023 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.484 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 24/9, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt so với phiên sáng 23/9.
Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng (tăng 1,4 triệu đồng/lượng).
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng 1 – 1,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 – 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 128,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều./.