Giá cà phê trong nước hôm nay (23/9) tăng nhẹ trở lại từ 500 - 700 đồng/kg sau đợt giảm giá mạnh cuối tuần qua. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục nối dài chuỗi ngày thị trường "bất động". Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 111.500 - 112.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đảo chiều tăng

Giá cà phê trong nước tăng giá trở lại sau đợt giảm giá mạnh cuối tuần qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm hôm nay tăng từ 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 111.500 - 112.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê với mức giá 112.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 600 đồng/kg, giao dịch ở mốc 111.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng tăng 700 đồng/kg ở mức giá 111.500 đồng/kg.

Tuần qua, thị trường cà phê thế giới trải qua những biến động mạnh hiếm có, khiến cả những nhà kinh doanh dày dạn cũng không khỏi bất ngờ.

Theo phân tích của các chuyên gia, đợt tăng giá chủ yếu do nguồn cung từ Brazil suy giảm. Báo cáo cho thấy xuất khẩu cà phê của nước này sang Mỹ trong tháng 8 chỉ đạt 18,000 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ. Không chỉ cà phê nhân, nguồn cung cà phê hòa tan cũng giảm tới 60%.

Nguyên nhân chính được cho là do tác động từ chính sách thuế đối ứng 50% của Mỹ. Điều này khiến Brazil chuyển hướng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, đặc biệt là Đức với sản lượng lên tới 25.000 tấn.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Brazil đã đẩy giá cà phê tại Mỹ tăng trung bình 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn cung thay thế từ Việt Nam và Colombia vẫn chưa đủ để bù đắp khoảng trống này, khiến lượng tồn kho cà phê tại Mỹ giảm xuống mức thấp.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng trở lại. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4.280 USD/tấn, tăng 3.51% (145 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 01/2026 tăng 3.4% (139 USD/tấn), lên mức 4.228 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3/3026 là 4.163 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hôm nay cũng tăng nhẹ trở lại so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, giao kỳ hạn tháng 12/2025 lên mức 368.2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 348.65 US cent/pound. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 334.9 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng nhẹ lên ngưỡng 437.9 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 438.5 US cent/pound. Kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 433.75 US cent/pound.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay không có sự thay đổi tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận được thương lái thu mua tiêu với giá 149.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường cũng bình ổn ngưỡng 151.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự ổn định của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Hiện loại tiêu này ở mức 7.027 USD/tấn. Giá tiêu trắng cũng không biến động, đạt 9.957 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng duy trì ở mức 6.600 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 12.900 USD/tấn.

So sánh với các quốc gia sản xuất lớn, hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giữ lợi thế cạnh tranh nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp trong nước tự tin đẩy mạnh ký kết đơn hàng cuối năm./.