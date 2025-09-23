Giá vàng hôm nay (23/9): Thế giới và trong nước bật tăng

|Sáng 23/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.745,9 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:18:06 sáng 23/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.745,9 USD/oune, tăng 60,13 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,63% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 118,407 triệu đồng/lượng.
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.484 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 23/9, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại mức giá 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng 22/9.
Riêng Phú Quý SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 131 - 133,6 triệu đồng/lượng.
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,2 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng 500.000 - 700.000 đồng/lượng so với phiên sáng 22/9.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,3 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu PNJ tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 127,3 - 130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.