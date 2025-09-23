(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thay đổi địa điểm Chi nhánh Gia Lâm

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-MB-HĐQT ngày 23/09/2025 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Gia Lâm.

Căn cứ công văn số 2877/KV1-QLGS1 ngày 19/09/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh Gia Lâm.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Gia Lâm

Địa chỉ cũ: Số 132-134 đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ mới : Số 132-134-136-138 đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3387.6999 Fax: 024.3385.7979

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế, chi trả kiều hối…