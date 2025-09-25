Ngày 25/9: Giá bạc quay đầu giảm

Sau nhiều phiên liên tục đi lên, sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ. Trong nước cũng không ngoại lệ, khi các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm từ 4.000 đến 8.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 25/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc Phú Quý tại mốc 1.689.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.741.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 24/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.399.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.433.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và chiều bán ra so với sáng 24/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện niêm yết tại mốc 1.401.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.439.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiê sáng 24/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.399.000 1.433.000 1.401.000 1.439.000 1 kg 37.320.000 38.218.000 37.372.000 38.369.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.407.000 1.441.000 1.409.000 1.447.000 1 kg 37.526.000 38.430.000 37.568.000 38.581.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 25/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.689.000 1.741.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 45.039.887 46.426.551

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:52:21 sáng 25/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,92 USD/oune, giảm 0,217 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 24/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:52:21 sáng 25/9/2025

Giá bạc hiện tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao. Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế và kiềm chế lạm phát.

"Bạc, giống như vàng, đặc biệt hưởng lợi khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Là tài sản không sinh lãi, bạc càng hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, vị chuyên gia cho rằng, nhu cầu vật chất, đặc biệt từ các nhà đầu tư công nghiệp và thị trường châu Á cũng góp phần nâng giá. "Dòng vốn ETF chảy vào cả bạc lẫn vàng cho thấy sự quan tâm mới từ các quỹ lớn", ông James Hyerczyk nói.

Ông nói thêm, chừng nào giá vàng còn được nâng đỡ bởi chính sách ôn hòa của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và nhu cầu toàn cầu, bạc nhiều khả năng tiếp tục tăng./.