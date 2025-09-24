Giá xăng ngày mai dự báo có thể giảm khoảng 400 đồng/lít

Giá xăng trong nước ngày mai (25/9) được dự báo có thể giảm sau khi được điều chỉnh tăng vào tuần trước. Theo đó, giá xăng RON 95 - III có thể giảm khoảng 400 đồng/lít; xăng E5 RON 92 - II có thể giảm khoảng 300 đồng/lít nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng trong nước ngày mai được dự báo có thể giảm. Ảnh tư liệu

Cả hai loại dầu cơ bản trên thế giới đều phục hồi sau những phiên giảm nhẹ trước đó. Cụ thể, trên Oilprice lúc 4h30 ngày 24/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,92 USD/thùng, tăng 2% (tương đương tăng 1,33 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,72 USD/thùng, tăng 2,26% (tương đương tăng 1,41 USD/thùng).

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phía Bắc, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng có thể sẽ giảm.

Trong đó, dự báo giá xăng RON 95 - III giảm khoảng 400 đồng/lít; xăng E5 RON 92 - II giảm khoảng 300 đồng/lít; dầu Diesel tăng nhẹ ở mức khoảng 100 đồng/lít.

Trong khi đó, theo tính toán của Viện Dầu khí Việt Nam, giá xăng trong nước có thể giảm 160 - 200 đồng/lít, trong khi dầu diesel lại tăng 300 - 400 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 nhiều khả năng lùi về khoảng 18.300 - 18.400 đồng/lít, trong khi RON95-III dự kiến giảm về 19.500 - 19.600 đồng/lít.

Trái ngược với xu hướng này, dầu diesel có thể tăng lên 19.400 - 19.500 đồng/lít, nhờ giá dầu thành phẩm DO 0.05S tăng trên thị trường quốc tế. Dầu hỏa cũng có khả năng nhích nhẹ, tiếp tục duy trì trên 16.500 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng Quỹ Bình ổn thì giá xăng, dầu có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều./.