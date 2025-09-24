Nhiều điểm mới trong quy định về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên

(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, Thông tư số 21 có một số điểm mới nhằm phù hợp với thực tiễn giảng dạy của nhà giáo.

Bộ GD&ĐT cho biết, Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư liên tịch số 07). So với Thông tư liên tịch số 07, Thông tư số 21 có một số điểm mới nhằm phù hợp với thực tiễn giảng dạy của nhà giáo.

Thông tư mới bỏ quy định điều kiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ tại khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07. Cụ thể, khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07 quy định: “Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay”.

Tại thông tư 21, Bộ GD&ĐT nêu rõ, để bảo đảm nhà giáo dạy thêm giờ được chi trả chế độ, bảo đảm công bằng trong phân công nhiệm vụ giữa các nhà giáo trong cùng cơ sở giáo dục và việc trả tiền lương dạy thêm giờ phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục, Thông tư quy định một số điều kiện ràng buộc.

Theo đó, Thông tư quy định, tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của tất cả nhà giáo không được cao hơn tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học của cơ sở giáo dục mà cơ sở giáo dục được thanh toán. Trong đó, tổng số tiết dạy thêm tối đa mà cơ sở giáo dục được thanh toán là tổng số tiết cần triển khai tất cả nhiệm vụ trừ đi tổng số tiết định mức của tất cả giáo viên có mặt thực tế. Đồng thời, quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết.

Nhiều điểm mới trong quy định về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Thông tư số 21 quy định, tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết. Điều này thay thế quy định tổng số tiết dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ trong một năm học không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật như Thông tư liên tịch số 07 trước đó.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định này bảo đảm phù hợp với đặc thù về hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo và bảo đảm nhà giáo không phải làm việc quá tải, có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

Cũng tại Thông tư 21, Bộ GD&ĐT điều chỉnh tiền lương 1 tiết dạy thêm đối với giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bảo đảm quy định chế độ làm việc của giảng viên theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT.

Thông tư mới cũng bổ sung quy định về trách nhiệm chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo dạy biệt phái, dạy liên trường; về thời điểm trả lương thêm giờ. Cụ thể, tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy biệt phái do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến biệt phái chi trả. Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy liên trường do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả./.