Ban hành định mức chi trả cho giáo viên Việt Nam giảng dạy tiếng Việt tại Lào

(TBTCO) - Ngày 27/6, Cơ quan an ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 cá nhân do có hành vi mua bán hóa đơn.