Phát huy phong trào thi đua yêu nước - động lực quan trọng thúc đẩy ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính giai đoạn 2026-2030 diễn ra chiều ngày 8/8/2025, Bộ trưởng - Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác thi đua, khen thưởng trong việc tạo động lực thúc đẩy toàn ngành vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Trên nền tảng những thành tích nổi bật của giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành tiếp tục đổi mới, sáng tạo, gắn thi đua với nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả công tác thi đua để bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế và quyết tâm cao hơn.

Nhiều thành tựu nổi bật

Tại Đại hội, Bộ trưởng cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, công tác thi đua khen thưởng ngành Tài chính được chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, góp phần quan trọng thúc đẩy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Nhiều tập thể, cá nhân trong ngành đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Tài chính, ngành đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng - phần thưởng ghi nhận những đóng góp to lớn của toàn ngành đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Bộ trưởng - Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn vừa qua, cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, Bộ trưởng cho biết, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn từ những biến động nhanh, khó lường của tình hình khu vực, quốc tế và cả trong nước. Nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo; sự điều chỉnh chính sách thuế quan của các nước lớn; chiến tranh thương mại làm suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; cạnh tranh công nghệ ngày càng ngay gắt; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 để lại.

Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng, đặc biệt là tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoạch định, điều hành nền kinh tế nước ta vượt qua nhiều khó khăn, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 bình quân khoảng 6,3%. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%; quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 USD, gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao; lạm phát bình quân hằng năm ở mức 3 - 4%; tỷ lệ bội chi ngân sách giai đoạn 2021-2025 khoảng 3,8% GDP; nợ công đến cuối năm 2025 khoảng 37-38% GDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 33,2% GDP, đạt mục tiêu đề ra. Quy mô thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt 9,4 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra là 8,3 triệu tỷ đồng.

“Những thành tích đạt được trong 5 năm qua của ngành Tài chính có sự đóng góp rất tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân, đã có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng đã chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành Tài chính trong 5 năm 2021-2025. Chúc mừng hơn 200 đại biểu điển hình tiến tiến đại diện cho gần 9 vạn công chức, viên chức toàn ngành về dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính.

Đẩy mạnh thi đua, nâng cao hiệu quả công tác giai đoạn 2026-2030

Mặc dù những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính trong thời gian qua là rất to lớn, song theo Bộ trưởng vẫn còn những hạn chế, tồn tại đó là: Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; công tác sơ kết, tổng kết ở một số địa phương, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, chậm phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến… “Chúng ta cần rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này” - Bộ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" cho 5 tập thể thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Do đó, theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính để thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua phải bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và hướng đến mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý toàn ngành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, thi đua là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị. Phát huy thành tích và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 5 năm qua, Bộ trưởng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn ngành, phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Hai là, chủ động, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác của mình, tránh hình thức, rập khuôn, máy móc. Gắn các hoạt động thi đua trong ngành với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, kết hợp các phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua nước rút để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ cấp bách của ngành.

Ba là, trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả tốt. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng.

Bốn là, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tốt để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Năm là, chú trọng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, năng lực thực tiễn và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cuối cùng, Bộ trưởng khẳng định, thi đua là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị. Phát huy thành tích và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 5 năm qua, Bộ trưởng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn ngành, phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.