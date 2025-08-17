HOSE 25 năm nỗ lực đóng góp vào sứ mệnh dẫn vốn cho nền kinh tế

(TBTCO) - Từ những phiên giao dịch đầu tiên với số lượng cổ phiếu, giá trị khớp lệnh khiêm tốn và cơ chế giao dịch còn đơn giản, hoạt động tổ chức giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã ngày càng hoàn thiện, tiệm cận với thông lệ quốc tế và góp phần quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE - tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) chính thức đi vào hoạt động với ngày giao dịch đầu tiên ngày 28/7/2000 đã đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam – đó là sự ra đời của thị trường chứng khoán (TTCK).

Liên tục đổi mới, đáp ứng nhu cầu thị trường

Từ 2 cổ phiếu niêm yết trên thị trường, nhờ những chính sách đúng đắn của Chính phủ, và sự kiên trì, đồng hành cùng doanh nghiệp của HOSE, số lượng cổ phiếu niêm yết đã ngày càng tăng. Không chỉ có cổ phiếu, HOSE đã triển khai giao dịch trái phiếu chính phủ (tháng 8/2000), trái phiếu doanh nghiệp (tháng 11/2000) và trái phiếu chính quyền địa phương (tháng 12/2003), chứng chỉ quỹ đóng (tháng 8/2004), chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ETF (tháng 10/2014) và chứng quyền có bảo đảm (CW - năm 2019) để đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường. Đến nay, cơ sở hàng hóa trên HOSE đã khá đa dạng với số lượng chứng khoán niêm yết là 657 mã, trong đó có 390 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 17 mã chứng chỉ quỹ ETF và 246 mã CW, không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm giao dịch trên thị trường, mà còn góp phần phát triển TTCK theo chiều sâu, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: HOSE

Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới Nhìn lại hành tŕnh 25 năm tổ chức hoạt động giao dịch, HOSE đă đi một chặng đường dài đầy thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, hoạt động tổ chức giao dịch tại HOSE đă hoàn thiện và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần đưa HOSE tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua và trở thành một trong những thị trường sôi động nhất khu vực và thế giới, một kênh đầu tư hấp dẫn và là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Với tuổi 25, HOSE đang hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn, sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế và đóng góp mạnh mẽ hơn nữa vào kỷ nguyên mới của đất nước.

So với cơ chế giao dịch đơn sơ lúc ban đầu, nhiều giải pháp kỹ thuật đã được HOSE điều chỉnh, áp dụng nhằm quản lý phù hợp với tình hình biến động của thị trường từng giai đoạn và nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư.

Nổi bật là tăng số phiên giao dịch và thời gian giao dịch vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, cả buổi sáng và buổi chiều; đồng thời, đa dạng phương thức khớp lệnh gồm khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục, giao dịch thỏa thuận, giao dịch lô lẻ.

Cùng với đó, HOSE đã triển khai giao dịch trực tuyến thay thế việc nhập lệnh thủ công trước đây; mở rộng biên độ giao dịch lên +/- 7% và thêm các loại lệnh mới như lệnh LO, ATO, ATC, MP; chia nhỏ bước giá đặt lệnh tối thiểu là 10 đồng và tăng khối lượng đặt lệnh tối đa lên 500.000 chứng khoán cho một giao dịch…

Có thể nói, việc hàng loạt các giải pháp đã được triển khai, cơ chế giao dịch tại HOSE dần được chuẩn hóa và tiến đến phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong suốt 25 năm hoạt động, HOSE đã luôn chú trọng đến công tác đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin cho TTCK. Từ sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại của nước ngoài ngay từ ban đầu, đến đào tạo nhân sự nội bộ có chất lượng cao để vận hành, tìm ra các giải pháp kỹ thuật mới, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là việc triển khai gói thầu Hệ thống Công nghệ thông tin mới cho TTCK.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự quyết tâm, nỗ lực của HOSE và các đơn vị liên quan, ngày 5/5/2025, Hệ thống Công nghệ thông tin mới cho TTCK Việt Nam đã chính thức vận hành. Đây là hệ thống hiện đại, bao gồm nhiều phân hệ chức năng liên kết chặt chẽ, thiết kế với mục tiêu khai thác tối đa hiệu suất trong công tác vận hành thị trường và nâng cao tính đa dạng về sản phẩm, chức năng, tính an toàn, ổn định của các hoạt động giao dịch hàng ngày, cũng như hỗ trợ cho công tác nâng hạng TTCK Việt Nam. Đây là một điểm nhấn lớn về công nghệ đối với HOSE nói riêng và TTCK Việt Nam nói chung.

Những con số “biết nói”

Quy mô thị trường tăng trưởng vượt bậc, từ giá trị vốn hóa thị trường cuối năm 2000 là 986 tỷ đồng, chiếm gần 0,28% GDP Việt Nam thì đến tháng 7/2025, giá trị vốn hóa tại HOSE đã tăng mạnh, đạt 6,5 triệu tỷ đồng (257 tỷ USD), tương đương 56,3% GDP, chiếm hơn 94% toàn thị trường cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam.

Chỉ số VN-Index cũng đã có một hành trình tăng trưởng đầy ấn tượng và nổi bật so với nhiều chỉ số chứng khoán khác trong khu vực và trên thế giới. Từ mức 100 điểm tại ngày 28/7/2000 đã tăng đạt 1.557,42 điểm vào ngày 28/7/2025 - là con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Quy mô thị trường tại HOSE hiện đóng vai trò chủ đạo, có tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây và có nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng quy mô, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những thị trường hàng đầu tại ASEAN.

Thanh khoản tại HOSE cũng tăng cao mạnh mẽ. Với khối lượng và giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày năm 2000 là 55 nghìn chứng khoán và 1,39 tỷ đồng/phiên, thì đến năm 2024 bình quân một ngày tại HOSE giao dịch 781 triệu chứng khoán, với giá trị 18.685 tỷ đồng/phiên. Đặc biệt trong năm 2025, TTCK đã có nhiều phiên giao dịch bùng nổ, như ngày 29/7/2025 đạt gần 2,9 tỷ chứng khoán, tương ứng với giá trị giao dịch là 72.009 tỷ đồng/phiên (khoảng 2,8 tỷ USD) – đã xác lập cột mốc kỷ lục mới về thanh khoản từ trước đến nay của TTCK Việt Nam, giúp HOSE trở thành một trong những thị trường có tính thanh khoản cao, giao dịch sôi động nhất khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, số lượng tài khoản chứng khoán hiện đã vượt mốc 10 triệu, với phần lớn giao dịch diễn ra tại HOSE, là động lực quan trọng giúp HOSE duy trì thanh khoản cao và thị trường sôi động. Điều này không chỉ góp phần làm tăng độ sâu của thị trường mà còn tạo nên sự ổn định dài hạn./.